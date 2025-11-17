為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    爭取縣長提名 林世賢成立彰化隊 綠營共4人參選

    2025/11/17 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化市長林世賢昨成立彰化隊，宣布爭取民進黨縣長提名。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢昨成立彰化隊，宣布爭取民進黨縣長提名。（記者湯世名攝）

    繼前彰化市長邱建富、立委黃秀芳與陳素月先後成立競選彰化縣長辦公室後，彰化市長林世賢也在昨天舉辦「彰化隊挺彰化」彰化隊成立大會，宣布爭取民進黨縣長提名。林世賢說，這不是個人選舉造勢活動，是跨黨派、跨領域，他並宣示盼攜手打造彰化成為綠能AI科技首都，徹底擺脫低薪命運，讓彰化再次繁榮。

    彰化隊成立大會在彰化市旭光西路舉行，湧入二千多名支持者，現場還出動無人機掛海報標語，相當吸睛。被中國發布通緝的閩南狼現身為林世賢站台。閩南狼說，他剛聽說被中共通緝時狐疑「我錯在哪裡？」中國軍艦每天襲擾台灣，共產黨一直想要占有台灣，但他要說「台灣不是中國的。」現在說愛台灣的兩種人，一種是真正捍衛台灣民主自由，另一種是想要奴役台灣人民的，一個就是共產黨，另一個就是舔共的國民黨；真正愛台灣的政黨、捍衛台灣民主自由的政黨就是民進黨。

    林世賢提出善用上蒼賜予彰化得天獨厚的優勢—綠能，因為未來所有新興科技產業必須使用綠電；成立AI算力中心；運用AI算力中心全面升級彰化精密機械產業；應用AI加上彰化製造加工世界冠軍的水準，將徹底讓傳統產業升級轉型，投入無人載具、無人機、無人船、機器人等產業；發展智慧農業。

