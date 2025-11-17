為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇巧慧、劉和然兩度同框 互動熱絡

    2025/11/17 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    將參戰新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧（右），與國民黨熱門人選新北市副市長劉和然（左）同台出席活動。（記者羅國嘉攝）

    二〇二六年新北市長選戰提前起跑，將參選的民進黨立委蘇巧慧與國民黨熱門人選新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川昨天上午在板橋殯儀館公祭場合碰面，隨後劉、蘇在板橋第一運動場中醫嘉年華再次同場，兩人互動熱絡並強調，為市政及中醫產業努力，外界不必刻意解讀。

    蘇巧慧表示，平常在很多場合都會遇到，就像某公祭場合與劉和然、李四川碰面，但當時場面肅穆，大家沒有太多交談，彼此互相尊重。

    蘇巧慧認為，不論是李四川或劉和然，大家都希望台灣更好，所以常有很多新的想法，市政上也會彼此交換意見，這是政治工作者的日常事務，大家不必刻意解讀。

    劉和然說，他與蘇巧慧、李四川在許多場合都有自然互動，顯示城市的友善與多元，市政服務本來就是一步一腳印，不管未來發展如何，只要新北市越來越好，就是他最大的目標，並以合作與正向態度面對公共事務。

    劉和然提到，新北的城市治理就像中醫講求「陰陽調和、氣血順暢」，市政建設也要均衡順暢，市府團隊每天到廿九區「望聞問切」，看市民的表情、傾聽心聲、詢問專家、切入要害，城市願景規劃如同中醫的基本功，需要踏實、前瞻。

