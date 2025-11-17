藍白黨魁敲定本週會面 全程公開

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席，預計本週見面。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文日前表示，與民眾黨主席黃國昌有聯繫，近日將安排會面，引發各界聯想。對此，黃昨天受訪證實，本週將與鄭會面，並以全程公開方式舉行。國民黨黨內人士指出，確認比照先前黃國昌與前主席朱立倫的會面方式，在適合的第三地進行，估計會面時間應會在十九日之後。

黃國昌表示，兩黨主席會面本週就會舉行，雙方的黨務主管十五日已經會面，基本上會全程公開，讓大家知道民眾黨、國民黨未來在聯合治理彼此的想法及未來前進的方向。

請繼續往下閱讀...

關於藍白陣營提名問題，黃國昌說，民眾黨保持最大的善意跟誠意，兩個政黨彼此合作的初衷都一樣，就是讓台灣變得更好，所以一開始雙方會優先針對地方治理上的共同願景、想法及推動政策改革著手。

國民黨黨內人士表示，國民黨組發會主委李哲華十五日已經與民眾黨秘書長周榆修、黨團主任陳智菡會面，國民黨方面原本主張就由鄭麗文到民眾黨部拜會黃國昌，但民眾黨憂心場地太小，建議比照日前「黃朱會」在外租大型場地。由於國民黨客隨主便，這幾天雙方會開始找尋適合的場地，估計會面時間應會在十九日之後。國民黨會以最大的誠意與善意與民眾黨交流。

綠營：擔心藍白各取所需 影響國防

對於「鄭黃會」，民進黨人士受訪表示，這場藍白領袖會面雙方各有盤算、各取所需，黃國昌最在意的就是新北市的「藍白合」，期待與國民黨合作鞏固佈局，也透過與「戰鬥藍」召集人趙少康會面待價而沽。不過，鄭也可能透過選戰提名的影響力，讓民眾黨為其路線背書。

黨內人士指出，儘管近來包括台灣民意基金會、甚至是國民黨立委牛煦庭自行公布的民調都顯示，我國有逾半民眾支持強化國防，但鄭麗文已多次公開反對增加國防預算，如果黃國昌意在新北市長選舉的「軟肋」被抓住，民眾黨恐被鄭麗文路線牽著走，屆時我國國防、國安都將大受衝擊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法