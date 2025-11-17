為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    指在野如敵國破壞台灣 公督盟：用選票撥亂反正

    2025/11/17 05:30 記者林哲遠／台北報導
    公督盟執行長張宏林。（資料照）

    藍白從去年強推國會擴權法案、「憲訴法」修惡、到今年「財政收支劃分法」二度修法，再配合癱瘓憲法法庭，讓執政團隊施政陷入嚴重困境。公督盟執行長張宏林昨受訪時直言，在野黨已不是在監督政府，宛如敵對國家在破壞台灣政治體制，只能期待明年地方選舉，透過全民撥亂反正，警告藍白不應過度擴權。

    張宏林表示，解決台灣目前憲政僵局兩大方式已被藍白阻礙。首先，是由總統來院際協調，但藍白兩黨現在刻意的詆毀國家元首，減損總統的威信；再者，藍白透過「憲訴法」修法讓大法官釋憲門檻提高，又不通過大法官的提名人選，不僅違憲亂政、更癱瘓中華民國政府的運作。

    「在野黨已不是在監督政府，宛如敵對國家在對台灣政治體制的破壞，已非民主政黨競爭應有的方式。」張宏林批評，現在已是十一月中旬，立法院仍尚未審議明年度中央政府總預算案，藍白從挖空財政、癱瘓憲政運作、破壞財政紀律，削弱行政權，意圖塑造立法院獨大。

    張宏林示警，如果現在藍白仍執意用毀滅式的方式來監督政府，只能呼籲在明年九合一選舉時，透過全民來撥亂反正，民主制度的好處是至少還有定期選舉，若九合一選舉有做一些質變，就可以警告藍白不應過度的擴權。

