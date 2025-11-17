藍白齊轟政院不執行三讀法律 卻不表態是否倒閣

藍白立委日前再度強修財劃法。（資料照）

藍白十四日聯手再度修正「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰指實務上窒礙難行，將尋求憲政救濟。國民黨立委吳宗憲昨強調，除了獨裁國家，全世界沒有一個民主國家，不執行立法院三讀通過的法律。民眾黨團也痛批，卓榮泰目無法紀、惡行惡狀導致總預算卡關。

藍白雖高分貝批評行政院，但對於是否祭出倒閣，卻都不願明確表態。吳宗憲表示，尊重黨團的決定；國民黨團書記長羅智強則重申，呼籲行政院重編明年度中央政府總預算案，才是正本清源之道。民眾黨團也未回應倒閣議題。

藍白再度強修「財劃法」，明定明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年；計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

政院人士表示，如按新修正條文，明年要再舉債二六四六億元支應，已超過「公債法」上限，卓揆已表示將尋求憲政救濟，因此行政院不會執行。

對此，羅智強指出，立法院通過新修正的財劃法，除了合理回歸及調整中央地方財政收支比例，也是給行政院一個重新思考施政方向的機會，退回重編一一五年中央政府總預算案。否則，一再聲請釋憲、搞焦土對抗，受害的只是全體國民。吳宗憲也說，行政院長不執行再修正的財劃法，就是再一次的繼續違法。

民眾黨團也批評，卓揆聲稱已將「軍人待遇條例」與「警察人事條例」聲請釋憲，但憲法法庭根本尚未審理或暫時處分，行政院竟濫權自命大法官，擅自違法拒編預算。

民眾黨團痛批，卓榮泰目無法紀、惡行惡狀導致總預算卡關，黨團呼籲立法院長韓國瑜盡速召集三黨團協商，也不排除退回總預算案。

