藍白再度強修財劃法 政院：治水 勞健保撥補無法執行

立法院國民黨團、民眾黨團不斷通過爭議法案，從去年的國會擴權到再度強修「財劃法」，使中央政府執政陷入困境。行政院發言人李慧芝昨日強調，中央財政被掏空，將無法推動許多照顧國人的新政策，包括四年一千億元治水計畫、甚至勞健保的撥補，都會無法執行。

藍白十四日修「財政收支劃分法」，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。不僅要把地方被中央砍掉的六三六億元補回來，還要確保未來中央對地方的補助規模不會再被削減。

明年總預算已編完 根本無法適用

對此，李慧芝表示，政院版財劃法能真正落實均衡與公平的精神，也能強化地方自治，並平衡城鄉差距，不論是都市或者偏鄉的每一位國人，都應該受到平等的照顧，希望送到立院後，朝野黨團能理性審議。

李慧芝指出，立院再修惡的財劃法，要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都已經編製完成，在審議程序，實務上根本無法適用。

李慧芝進一步說，明年度「統籌稅款」，中央已大幅釋出四一六五億元給地方，在地方獲得大筆財源之下，中央調整了預算結構，但還是得舉債二九九二億元。現在修正案又要求明年也要維持目前補助款總額五四五五億元，中央必須再舉債二六四六億元，將超過舉債上限、也違反「公共債務法」的規定。

李慧芝強調，中央財政被掏空，將無法推動許多照顧國人的新政策，包括四年一千億元治水計畫、甚至勞健保的撥補，都會無法執行。而中央也將失去調節應對能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對；最近兩個月來，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害，以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並且負擔救災、防疫等費用。

她強調，在尋求憲政救濟之前，希望立法院應該以全體國民為思考，理性討論真正能落實均衡台灣精神的財劃法修法。

