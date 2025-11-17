連推爭議法案 加上憲法法庭停擺》綠委：藍白卡中央施政 人民付出代價

藍白立委於本屆立法院強行通過一連串爭議法案，再加上憲法法庭停擺，執政團隊施政陷入困境。（資料照）

從「國會擴權法案」到「財政收支劃分法」二度修法，藍白立委於本屆立法院強行通過一連串爭議法案，再加上憲法法庭停擺，執政團隊施政陷入困境。對於國會僵局，民進黨團書記長陳培瑜昨直言：「解鈴還須繫鈴人。」藍白若不鬆手，最後就是人民用下次選舉幫他們鬆手，這就是接下來二年的關鍵。

制度戰線要走到底 政策也不能停

至於執政黨因應策略，陳培瑜認為可從兩部分著手。首先是制度戰線要走到底，國會擴權、財劃法有違憲疑慮之處，就用釋憲、訴訟把界線畫清楚，告訴社會：「多數有邊界，多數不能違憲。」每一次表決、每一次程序違反，都記名、都說清楚，讓歷史留下紀錄，讓打結的人知道，解鈴還是要回到制度。

陳培瑜續指，另一部分是「政策不能停。」她認為，行政部門、地方政府能做的事還是要做，把建設、教育、社福一件一件往前推；被卡的，就公開透明向人民報告：「哪一條是被誰擋住，受害的是哪一群人。」讓藍白每一次杯葛，都對應到一個被犧牲的族群，讓社會看清楚，到底是誰在綁手綁腳。

癱瘓中央 將影響地方施政效能

對於目前的國會，陳培瑜形容，藍白現在把手煞車拉得很緊，想讓這輛車開不快；司機再怎麼努力往前開，都聞得到燒焦味。問題是，這輛車不叫民進黨或國民黨，它叫「中華民國」。手煞車拉太久，輪胎會燒掉，車上每個台灣人民都要一起付出代價。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，目前國民黨團做的事，就是對抗民進黨行政部門，並未對地方執政創造更好的基礎。而在這次非洲豬瘟、花蓮災害後，地方人民很清楚，地方雖是國民黨執政，但能夠解決民眾需求的是中央政府，當意識到癱瘓中央執政將影響地方施政效能，民意可能會在明年選舉對藍營造成負面衝擊。

鍾佳濱認為，國會僵局不可能靠藍綠黨團自己解決，一定要靠外部力量，當國民黨中央有更高的政治力量，才能指揮黨團採取什麼作為。明年地方選舉民意投票所決定的國民黨領袖，目的當然是取得中央執政，才有可能改變黨團相關作為，包括要不要和民進黨妥協、要不要繼續和民眾黨合作。

