    首頁 > 政治

    綠委批：碰到對抗中國議題 藍白就杯葛

    2025/11/17 05:30 記者謝君臨／台北報導
    總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓則反嗆：「自己生病，要別人吃藥」。（資料照）

    民進黨立委批評，本屆立法院藍白立委，只要碰到對抗中國的議題就杯葛、噤聲、推拖拉閃躲，盤點國民黨、民眾黨聯手阻擋「立委赴中納管」的國安法案、二七五八號決議文的立院聲明延宕一年，以及近期中國揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋等事件，更加證實與驗證。

    沈伯洋等多位民進黨立委提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，將立委、直轄市及縣市議員等具有民意代表性之人，一併納入國安管制人員範圍，需經內政部、國安局、陸委會等相關機關組成的審查會審查許可始得赴大陸地區。

    此外，國安管制人員與中港澳的黨政軍機關、機構等特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容，違者可處三年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。

    但，相關提案自去年四月提出之後，屢在立法院程序委員會、院會遭藍白聯手阻擋，迄今已逾一年半、橫跨四個會期，總計被擋次數超過六百次。

    另，美國等民主友盟先前陸續通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議，支持台灣拓展國際空間。立法院朝野黨團去年九月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。

    不過，協商至今已逾一年，朝野仍無共識。

    中國近期以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言對沈伯洋展開全球抓捕，引起國際社會關注與聲援，目前各國政府及國際刑警組織已陸續出面打臉中共戰狼式謬論。立法院民進黨團十四日更提案建請院會作成決議，譴責中共跨境鎮壓惡行，藍白兩黨團原反對列入議程，經協調，該案通過逕付二讀，交付黨團協商。

    不過，對於總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓則反嗆：「自己生病，要別人吃藥」，並建議賴廢除台獨綱領、撤回「敵對勢力說」。國民黨團書記長羅智強更以「欺負陸配」等理由，反對國會保護沈。

