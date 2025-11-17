學者：在野黨敵我不分 台灣民主最大破口

學者指出，在野黨「國家認同錯亂」、敵我意識不分，正是台灣民主最大的破口。（資料照）

民進黨立委沈伯洋遭中國以分裂國家為由，揚言全球抓捕，施以「長臂管轄」，但立法院長韓國瑜卻未能與沈伯洋一致砲口對中，反而呼籲民進黨廢除台獨黨綱、撤回「境外敵對勢力說」。東吳大學政治學系助理教授陳方隅昨指出，這些立委對國際社會送出錯誤訊號，在野黨「國家認同錯亂」、敵我意識不分，正是台灣民主最大的破口。

陳方隅受訪表示，中國以軍機、軍艦繞台，並揚言祭出斷絕進出口等經濟威脅，如此侵門踏戶，我國在野黨卻不願意在最低成本的言語上表態，進行譴責，對國際來說是送出錯誤的訊號，形同台灣內部有一群人認為中共這樣做是很有道理的，對台灣安全相當危險。

陳方隅指出，中國從二〇一九年開始，就試圖找台人去「民主協商」，實際上是找台灣在野黨為中國背書，國民黨、民眾黨等台灣在野黨為了獲得網軍助選、補助等好處，就傻傻地去附和中共，認為只要與中共合作就能打敗民進黨。

陳方隅認為，在野黨現在對民進黨的恨已多過於正常的判斷力，判斷時未考慮對台灣是否有好處，不願意為台灣主權發聲，當中國罵民進黨時，在野黨還在幻想能否與中國合作打擊台灣主體。

面對中國「長臂管轄」的制裁，歐美各國都曾有國會議員被中國列入制裁名單，但各國國會多會採取反制手段。新疆維吾爾人長期受壓迫，歐盟二〇二一年對中實施制裁，中國將時任歐洲議會議員包瑞翰等十人列入制裁名單，當時歐盟以凍結歐中投資協定回應，要求中國須解除制裁才能推動歐中投資協定，後續歐洲議會在同年七月也通過友台決議案，強調歐盟成員國應與國際夥伴合作，捍衛民主台灣的地位。

中國於二〇二一年三月將包含七位議員的九名英國人列入制裁名單，英國下議院議長霍伊爾及上議院議長麥克法爾同年九月亦宣布禁止中國駐英大使鄭澤光參加議會活動，待中方先解除制裁方可放行。

另，美國聯邦眾議院在去年九月通過「阻止中共法」（STOP CCP Act），旨在制裁中國共產黨領導層中涉及損害香港自治、對台灣人民加劇侵略，以及壓迫新疆維吾爾穆斯林的官員。

