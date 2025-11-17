羅智強：沈自作自受 沈伯洋：羅才是真正國安風險

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中共揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院民進黨團十四日提案建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，藍白兩黨團原反對列入議程，經過協調，立法院通過逕付二讀，交付黨團協商。國民黨團書記長羅智強昨質疑，「欺負陸配」的沈，有什麼資格要求國會保護他？沈反批，羅的水準恐怕真的到了史無前例的低，「獵殺中配」是紅媒造謠，第一次引用的就是羅，「這種立委，才是真正的國安風險。」

羅說，沈提案修「兩岸人民關係條例」，要求陸配若要從政，必須「放棄中華人民共和國國籍」。但事實上，由於兩岸同屬一中憲法架構，有「主權互不承認」的政治障礙，要陸配放棄對岸「國籍」根本不可能，這也是「兩岸人民關係條例」存在的原因。

羅智強指出，無論是前總統陳水扁、馬英九或蔡英文執政，都是以「兩岸人民關係條例」而非「國籍法」規範陸配權利，這幾位總統也從未強人所難，要陸配「放棄國籍」才能參政。但冷血的沈伯洋說，陸配拿不到放棄中國籍證明而被剝奪參政權，「那是中國的問題，不是台灣的問題」，沈被中國大陸通緝。總統賴清德要立法院長韓國瑜保護沈伯洋、民進黨在立法院提案要立法院保護沈伯洋，他只覺得荒謬可笑。

對此，沈伯洋反批，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則，「羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。」

沈強調，「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是他在專訪裡說的，而第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強。「最可悲的是，羅智強的價值觀。」沈表示，羅主張「被中國政治追殺，是自作自受」，換句話說，中國可以決定台灣立委能立什麼法，「只要你得罪中國，就是活該」，像羅這種立委，才是真正的國安風險。

