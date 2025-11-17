為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    沈伯洋遭中共抓捕》本土社團：藍營噤聲戲謔 是對主權最大羞辱

    2025/11/17 05:30 記者林哲遠、謝君臨／台北報導
    民進黨立委沈伯洋遭中國揚言全球抓捕，藍營卻對此事嘲諷以對。本土社團齊聲譴責，國民黨的噤聲與戲謔，是對國家主權與民主政治最大的羞辱。圖為辜寬敏基金會日前聲援沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋遭中國揚言全球抓捕，藍營卻對此事嘲諷以對。本土社團齊聲譴責，國民黨的噤聲與戲謔，是對國家主權與民主政治最大的羞辱。圖為辜寬敏基金會日前聲援沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋遭中國以分裂國家為由揚言全球抓捕，卻遭立法院長韓國瑜、國民黨立委等人嘲諷。台灣北社、台灣基進、時代力量等本土政黨社團齊聲譴責，國民黨的噤聲與戲謔，甚至替中國站台，是對國家主權與民主政治最大的羞辱。民進黨立院黨團書記長陳培瑜也批評，一個在野黨如果只會兇民進黨，卻不敢得罪北京，那就不是台灣的守門員，而是北京在台灣最放心的「看門人」。

    綠委批國民黨選擇當「北京的看門人」

    台灣北社指出，韓國瑜不但沒有展現應有的國會議長高度，反以「自己生病、叫別人吃藥」等戲謔語調回應，將中共的跨境施壓貶為笑談。此舉不僅迴避問題核心，更與台灣當前的民主水準與公民期待，存在嚴重落差。

    台灣基進主席王興煥指出，二〇二一年中國制裁英國五位國會議員後，英國上議院與下議院火速通過跨黨派決議，不但譴責中國濫權，更直接禁止中國駐英大使踏入國會。英國的訊息很清楚：攻擊一位議員，就是攻擊整個國會與整個民主制度。

    王興煥痛批，中國伸手抓台灣立委，國民黨為中國助威，還點名台灣人「活該」。這種胳臂往外彎的態度，不只是侮辱台灣，更等於公開鼓勵中國對更多台灣人跨境打壓。

    時力黨主席王婉諭也說，沈伯洋、八炯、閩南狼都只是標的，中共真正的目標是製造壓力，讓台灣形成寒蟬效應。「中共也在測試台灣內部，看看誰會按照它的框架說話？」從國民黨立委羅智強的回應就可以看出來，國民黨就是那個裡應外合、背離國家利益與多數民意的在地協力者。

    民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，當國民黨在中國議題上選擇軟弱，其實是把風險往台灣人身上推，「風險一旦變高，最先受傷的是拿固定薪水、在本土產業打拚的一般家庭。」

    陳培瑜表示，企業要的是一個敢清楚說「台灣不是中國的一部分」的政府，這樣全球供應鏈才願意把高階投資、關鍵工作留在這裡。台灣需要的是民主自由的守門員，當國民黨選擇當「北京的看門人」，代價是所有年輕人的職涯、創業夢一起被綁進去。

    熱門推播