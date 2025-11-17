與中製AI對話？ 學者：是和中國官方立場聊天

中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」。（路透檔案照）

國家安全局示警，DeepSeek等中國製五款「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，稱「台灣地區不存在國家領導人」。學者洪浦釗指出，中製AI在兩岸議題上集體偏頗、否定台灣主權，並不是技術不成熟，而是中國法律要求必須這樣回答。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，國安局示警中國五款AI在兩岸議題上集體偏頗、否定台灣主權，關鍵在中國「生成式人工智能服務管理暫行辦法」明文規定，「堅持社會主義核心價值觀，不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，危害國家安全和利益、損害國家形象，煽動分裂國家、破壞國家統一和社會穩定」。

洪浦釗分析，在這個框架下，只要內容涉及主權、國家定位、台灣地位，中製AI在法律上就不能說出任何與政府立場不同的答案。中國AI的真正風險，不只是資料外洩，而是敘事滲透，看似是科技產品，實際上是「被國家意識形態預先寫死」的政治文本產生器。

他強調，我國公部門及所屬單位除禁止導入外，也應提醒民眾，「你不是在和AI對話，而是在和中國官方立場聊天」。國安局這次的警告，不只是資安議題，而是民主社會必須辨識「數位包裝的政治影響力作戰」。

陸委會昨日則強調，中共運用各類AI語言模型等應用程式，散播錯誤訊息，製造社會對立與爭議，陸委會已多次提醒使用中國APP應注意個資洩漏等相關潛在風險。目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國軟、硬體及相關資訊服務。

陸委會指出，數位發展部等主管機關刻依據賴總統三月的指示，持續採取積極有效作為，政府也會持續強化國人媒體識讀教育，提高民眾對網路錯假內容的辨識能力，反制中共運用中製APP對台滲透與統戰作為。

