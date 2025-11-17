DeepSeek等5款中國AI語言模型 國安局示警 內容偏頗、有資安風險

國安局示警，DeepSeek等5款中國AI語言模型，普遍存在資安風險及內容偏頗問題。（路透檔案照）

生成式人工智慧（AI）語言模型近年快速發展，應用範圍廣泛。為維護國安及民眾個資，國安局依「國家情報工作法」，蒐研各國資安報告及情資後，協調統合調查局、刑事局等單位，抽測中製生成式AI語言模型。結果顯示，相關產品普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險及內容偏頗問題。

包含位置資訊、個資隱私 恐全都露

國安局表示，此次抽驗中製「生成式AI語言模型」，包含「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等五款。檢驗內容包含「應用程式」及「生成內容」等兩大部分。

國安局表示，驗測團隊採用數發部公布的「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」，針對過度蒐集個資、逾越使用權限、數據回傳與分享、擷取系統資訊及掌握生物特徵等五類違規樣態下的十五項評鑑指標，逐一執行驗測分析。其中，「通義千問」驗出十一項違規；「豆包」與「騰訊元寶」計有十項違規；「文心一言」及「DeepSeek」則各有九項及八項違規。

籲國人提高警覺 避免下載中國AI

國安局指出，五款抽測的中製應用程式，均要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款，以及蒐集設備參數等問題。

國安局表示，其協同調查局及刑事局驗測五款中製「生成式AI語言模型」後，發現普遍存在資安風險及資訊扭曲等問題，籲國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式。國安局將持續加強與國際友盟分享情資，掌握跨國資安風險，確保我國家安全及數位韌性。

