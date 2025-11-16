為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    吳怡農「街訪」拚市長提名 蔣萬安︰時間還久

    2025/11/16 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安（中）昨日出席北市中山區五常國小校慶活動。（記者塗建榮攝）

    地方縣市選舉明年就要登場，各黨派也持續物色適當人選，有意代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農，近日頻繁上街與市民對話，他也分享心得，盼能夠多了解市民需求。國民黨籍台北市長蔣萬安昨一連跑兩校慶行程，在校園人氣相當夯，他受訪並提及雙城論壇是行之有年的城市交流，沒必要這麼複雜，似在喊話中央。

    蔣談雙城論壇︰沒必要這麼複雜

    吳怡農臉書發文透露日前他到信義區街頭進行街頭訪問，他說，在日常的角落，與市民朋友聊聊，了解大家的需求，是他期待能做到的事情；透過街頭訪問，每個真摯的回答都讓他深受感動，「在日常的角落，與市民朋友聊聊，了解大家的需求，是我期待能做到的事情」。

    吳︰盼了解市民需求 歡迎來打招呼

    吳怡農表示，大家對台北的期待，讓本該是陌生人的我們，有了共同的語言，接下來他還會繼續走上街頭與大家對話，如果有看到他，歡迎來打招呼，更歡迎走上前分享對於台北的想像。

    蔣萬安昨日上午一連跑中山區五常國小、內湖區內湖國小兩家學校校慶活動，許多學生搶著與市長合照、擊掌，在學生族群間的人氣頗高。

    而對於選舉的議題，近日不斷有議員質詢問蔣萬安認為綠營誰才是最強對手？蔣萬安則一再強調，距離選舉還有相當長的時間，目前團隊專注於市政推動，現在完全沒有在想選舉的事情，就是全力拚市政，爭取市民認同與肯定，只要對台北市有利、有益於市民福祉的事情都會全力以赴。

    此外，蔣萬安昨被媒體堵訪也強調，雙城論壇就是一直秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來推動，之前陸委會也表達樂觀其成，所以兩座城市之間行之多年的交流，其實沒有必要這麼複雜。

    壯闊台灣創辦人吳怡農，近日現身台北街頭與民眾暢聊。 （取自吳怡農臉書）

