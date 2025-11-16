《議員初選布局》藍營應曉薇、陳重文、葉林傳 停權「雙標」引質疑

2022年台北市議員各黨提名／當選席次表

除應之外2人都保有黨籍 是否被提名 影響新人參選空間

記者何玉華、甘孟霖／專題報導

台北市議會本屆六十一席，因轉換跑道等多重因素，出缺達八席，創歷屆之最，國、民兩大政黨也提早進入初選戰況。席次過半的國民黨目前仍擬按慣例過半提名且現任優先，各區未提滿名額由新人角逐，若無多餘名額仍有新人角逐則全部一起初選；其中有爭議的是，第五選區（中正萬華）應曉薇因京華城案涉收賄被起訴，已被停權，無法再以國民黨籍參選，但涉台智光案一審被判刑的第一選區（士林北投）陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的第四選區（中山大同）葉林傳，兩人卻未停權，被外界質疑「雙標」，而國民黨是否提名陳、葉二人，也影響新人參選空間，對市長蔣萬安及國民黨整體選戰形象亦有影響。

應若脫黨參選 將瓜分第五選區藍營票

國民黨市黨部主委、議長戴錫欽表示，黨員涉案通常在一審判決有罪後黨紀處分，視情節輕重停權或開除黨籍；不過應曉薇涉案較為重大，加上有人向黨中央反映，因此由黨中央考紀會決議停權，非市黨部所決議。

市議員鍾小平分析，中正萬華國民黨傳統票源約七．五萬、民進黨約六萬，非藍非綠約二．七至三萬；應曉薇若脫黨參選，會瓜分國民黨的票，若推她女兒應佳妤參選，可能分到民眾黨的票。藍綠若照往例都各提四席，加上民眾黨吳怡萱、無黨籍徐立信，「非綠」至少有七人爭取約十萬餘票，會讓大家都很危險。目前表態參選的還有前萬華區黨部主委周世雄、罷免吳沛憶的李孝亮，以及市府前副發言人郭音蘭也是潛在的參選者。

第一選區3人爭取 第四選區2人表態

相較應曉薇被停權，涉案被起訴的葉林傳與一審被判有罪的陳重文沒有停權，後續中央黨部如何處理尚不明確；但在第一選區，已有前議員林瑞圖的兒子林揚庭，前議員、獸醫楊靜宇加入國民黨爭取提名，還有罷免吳思瑤的賴苡任。而第四選區則有曾獲前主委黃呂錦茹欽點的高學歷美女刺客董佳瑜、議會國民黨團副主任盧威表態。

市議員秦慧珠提到，第二選區（內湖南港）李 彥秀、第三選區（松山信義）王鴻薇、徐巧芯轉任立委，國民黨若按慣例都提五席，各有一、二席由新人競爭提名。而第六選區（文山大安）過去都提名八席，以無黨籍當選的曾獻瑩加入國民黨後，現任議員八席已滿，除非增加提名席次，否則新人無法出線。

二、三選區 各有1、2席由新人競爭

初選民調部分，國民黨自二〇一八年起，針對首度參選新人初選民調加權十％，卅五歲以下可再加權十五％、卅六歲至四十歲青年可再加權十％；換言之，同時具新人與青年身分加權累計最高廿五％。

秦慧珠︰議員是多席次 沒有藍白合問題

民眾黨除第一、二、四、六選區有現任議員外，第五選區吳怡萱捲土重來，第三選區將由黨副秘書長許甫參選；秦慧珠認為，議員是多席次，沒有藍白合問題，都要各自努力；民眾黨議員陳宥丞說，與國民黨的默契、客觀條件都在，現階段「誰敢說死都言之過早」。

議員應曉薇因京華城案涉收賄被起訴，已被停權，無法再以國民黨籍參選。（資料照）

國民黨北市議員陳重文涉台智光收賄案，一審被判刑卻未被停權。（資料照）

北市議會副議長葉林傳涉賭博、貪污案被起訴，但未被停權。（資料照）

