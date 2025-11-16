台美日智庫兵推 薛瑞福：三方指管應鏈結

遠景基金會、笹川平和財團以及印太安全研究所近日在台北合辦三方兵推。圖為美國防部前助理部長薛瑞福。（中央社）

台日美三方由遠景基金會、笹川平和財團以及印太安全研究所（IIPS）共同舉辦兵推，近日在台北落幕，具二軌外交交流性質。據了解，這次兵推加入過往兵推缺乏的政治決策環節，屬全政策型兵推，且台灣也以決策方身分上桌，而非控制組，想定在三方面臨混合戰、灰帶襲擾、海上封鎖到極端核威脅，如何在「鬥而不破」和避免擦槍走火的前提下，維持集體嚇阻並找出在政策、情報及聯盟協調上的潛在政策缺口。

集體嚇阻中共 台灣以「決策方」上桌

參與的美國防部前助理部長薛瑞福接受「中央社」訪問時指出，兵推發現美日台三方都有進階指管（C2）系統鏈結的需求，例如面對台灣變局，三方是否須透過封鎖來創造安全走廊確保通行，抑或當高價值飛機航經該區域時的因應及護航方式。

請繼續往下閱讀...

薛瑞福指出，台灣須建立聯合作戰的戰場空間意識（battlespace awareness），並且最佳化「共同作戰圖像」進而自行做出決策；三方指管系統應能鏈結，讓協同行動更具效率。

儘管近年美日同盟及指管系統整合有所斬獲，台灣也有相對應的系統提升，但薛瑞福示警，此次兵推仍發現三方在即時溝通上有落差，若平時溝通都有問題，戰時恐將付出更昂貴代價。

日方代表 籲協同創建三方無縫架構

薛瑞福強調，台美夥伴關係緊密，但目前仍未達到同盟在訓練、演習、溝通、計畫與備戰的合作程度，但也因此美台雙邊須在協同、戰略、行動以及政策上有所提升。

現任笹川平和財團資深研究員的武居智久也說，美日台三方要有順暢溝通管道以及指管系統，以避免誤傷友軍或不必要的情勢升溫，但一方面是美日台三方架構，另一方面是美日、美台的兩個雙邊架構，協同創建無縫架構會是最大挑戰。

前日本國家安全保障局次長、笹川平和財團常務理事兼原信克也指出，日本與台灣沒有邦交關係，政府之間的聯繫相當困難，勢必須通過美日台三方的民間管道，如舉辦兵推等管道加強聯繫合作，以達成對中嚇阻目的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法