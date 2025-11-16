不甩官方旅遊警示 中客大排長龍飛日

中國外交部十四日晚間發布緊急通知，呼籲國民近期避免前往日本，但浦東機場仍可見大批排隊準備登機赴日的人潮。圖為中國遊客身著和服參觀東京淺草寺。（法新社）

上海浦東機場旅客：政治與我無關

在中國外交部十四日晚間發布緊急通知，呼籲國民近期避免前往日本後，不過，日本「朝日新聞」十五日自上海報導指出，浦東機場仍可見大批排隊準備登機前往日本的人潮，看不出受到政治風波影響。

北京企圖施壓日方

收斂涉台議題言論

朝日新聞報導，十五日上午十時，在上海浦東國際機場的大阪航班報到櫃檯前，仍可見大批手持紅色護照、拖著行李箱的中國旅客排成長龍。現場多為家庭出遊或年輕情侶，穿著休閒、談笑風生，氣氛輕鬆，看不出受政治風波影響。

朝日記者隨機訪問旅客，多數表示已知悉外交部警示，但不打算更改行程。一對卅多歲的夫妻坦言，「我們對政治沒興趣」。一名剛大學畢業的廿多歲女性也表示，雖關注相關報導，但認為「政治跟我無關」。她表示尤其信任日本的治安，「就算能免費退票，我也不會取消行程」。其他旅客雖承認看過新聞，卻多避談細節，神情略顯尷尬，似對在此敏感時刻赴日感到不安。

中國旅客一直是日本最大外來客源與消費主力，據日本官方統計數據顯示，今年前九個月有近七五〇萬名中國大陸旅客訪日，占所有外國旅客的近四分之一。去年中國旅客訪日人數達六九八萬人次，消費一．七二兆日圓。北京此次祭出旅遊警示，被廣泛解讀為以「觀光外交」施壓東京，迫使日方在涉台議題上收斂言論。

不過，日本前航空幕僚長田母神俊雄十五日在臉書發文，稱日本正因過多中國人赴日而感到困擾。「我國應該努力建設一個不依賴中國人訪日的國家。這樣做，國家才能更和平」。

