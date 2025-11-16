中國升高區域情勢 府批：麻煩製造者

總統府昨就中國刻意升高日中情勢發表意見，發言人郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域安全穩定帶來高度威脅。（資料照）

北京對日複合式威脅 衝擊區域安全

日本首相高市早苗就「台灣有事」發言，中國政府藉機生事，要求中國公民暫勿赴日，昨更宣告在黃海周邊實彈射擊。總統府對此表示，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

吳釗燮：譴責中國政府不文明行為

關於中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發表斬首言論，國安會秘書長吳釗燮昨同樣在社群平台X以日文發文表示，中國政府不僅未就其外交官薛劍的侮辱性言論有所反省，反而持續對日本發動言語羞辱與武力威脅。台灣長期以來也面對這種威嚇與打壓，嚴正譴責中國政府一貫不文明且破壞區域穩定的行為。

總統府昨就中國刻意升高日中情勢發表意見，發言人郭雅慧指出，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮。有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

中國政府升高情勢，從對日本首相「斬首說」，要求中國公民暫勿赴日，並宣告在黃海周邊區域進行實彈射擊，涉外人士認為，言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，已成為中國對外施壓的典型手法，屬於國際安全研究中所稱的複合式威脅，「日本並非唯一受害者」。

涉外人士說，日本的國家安全戰略調整並非始自高市首相，而是面對區域局勢變化下，逐步形成的政策方向。高市相關答詢未改變日本原本既有的戰略立場，也未超出國際社會對日本安全政策的理解範圍。中國卻以此作出過度且不理性的反應，不僅無助於緩和當前印太情勢，反而可能加深區域誤判，升高不必要的緊張。

中國擴大對外威脅，賴清德總統昨以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會二〇二五年會」致詞強調，台灣正強化全社會韌性與反滲透，保護我們珍視的日常生活。我們願意分享因應各項挑戰的經驗，並以堅實的經濟實力和科技力量，跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

