為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    轟馬英九淪中共馬前卒 綠：台日共同抵禦威權脅迫

    2025/11/16 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王定宇表示，國民黨這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣；凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事。（資料照）

    民進黨立委王定宇表示，國民黨這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣；凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事。（資料照）

    日本首相高市早苗近日談及，「台灣有事」可能適用日本集體自衛權；前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱昨天接連批評日方「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。民進黨立委抨擊，國民黨敵我不分，只想把台灣鎖進中國，中共喉舌、馬前卒沒資格代表台灣人說話。

    吳思瑤：馬、洪圍剿盟友 無視國家利益

    中日緊張關係升溫，牽動台灣朝野交鋒。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤批評，馬英九與洪秀柱圍剿兩肋相助的盟友，把政黨利害置於國家利益之上。中國對日本施加複合式脅迫，是危及國際秩序的麻煩製造者，台日必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫。

    兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷說，日本基於自身安全判斷區域局勢，是民主國家面對威權擴張的必要協力，並非馬所稱「攪動台海」或「軍國主義復辟」；若刻意把台日互動拉回數十年前的歷史情緒，不但模糊現今國際結構，也不利外交布局。

    陳冠廷提醒，馬英九完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實，不但本末倒置，也會造成國際誤解。台灣的安全與利益不能以中國的情緒反應為中心，更不應該讓北京來決定台灣與國際的互動方式。

    「不知道中共馬前卒在跳什麼跳？」民進黨立委王定宇表示，國民黨有位追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外。高市早苗把台灣遭受中國武力威脅視為日本重要事態，中共用粗暴方式跳腳回應，因為這會破壞中國武力侵略台灣的計劃。

    王定宇：中共生氣的 馬前卒們必然生氣

    王定宇說，國民黨這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣；凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事。當前總統蔡英文、副總統蕭美琴努力把台灣帶往國際，國民黨只想把台灣鎖進中國。

    民進黨發言人吳崢則回應，基於台日友好關係，民進黨對於日方的官方發言都表達尊重，更不希望中國藉此挑起區域的緊張關係；而對於馬英九的評論，沒有回應的必要。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播