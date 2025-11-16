轟馬英九淪中共馬前卒 綠：台日共同抵禦威權脅迫

民進黨立委王定宇表示，國民黨這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣；凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事。（資料照）

日本首相高市早苗近日談及，「台灣有事」可能適用日本集體自衛權；前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱昨天接連批評日方「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。民進黨立委抨擊，國民黨敵我不分，只想把台灣鎖進中國，中共喉舌、馬前卒沒資格代表台灣人說話。

吳思瑤：馬、洪圍剿盟友 無視國家利益

中日緊張關係升溫，牽動台灣朝野交鋒。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤批評，馬英九與洪秀柱圍剿兩肋相助的盟友，把政黨利害置於國家利益之上。中國對日本施加複合式脅迫，是危及國際秩序的麻煩製造者，台日必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫。

兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷說，日本基於自身安全判斷區域局勢，是民主國家面對威權擴張的必要協力，並非馬所稱「攪動台海」或「軍國主義復辟」；若刻意把台日互動拉回數十年前的歷史情緒，不但模糊現今國際結構，也不利外交布局。

陳冠廷提醒，馬英九完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實，不但本末倒置，也會造成國際誤解。台灣的安全與利益不能以中國的情緒反應為中心，更不應該讓北京來決定台灣與國際的互動方式。

「不知道中共馬前卒在跳什麼跳？」民進黨立委王定宇表示，國民黨有位追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外。高市早苗把台灣遭受中國武力威脅視為日本重要事態，中共用粗暴方式跳腳回應，因為這會破壞中國武力侵略台灣的計劃。

王定宇：中共生氣的 馬前卒們必然生氣

王定宇說，國民黨這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣；凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事。當前總統蔡英文、副總統蕭美琴努力把台灣帶往國際，國民黨只想把台灣鎖進中國。

民進黨發言人吳崢則回應，基於台日友好關係，民進黨對於日方的官方發言都表達尊重，更不希望中國藉此挑起區域的緊張關係；而對於馬英九的評論，沒有回應的必要。

