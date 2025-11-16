嗆高市早苗言行躁進 馬英九：兩岸問題不能假手外國

針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九昨在臉書發文指出，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，「兩岸問題不能假手外國介入」。（資料照）

針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九昨在臉書發文指出，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，讓他深感憂心，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，「兩岸問題不能假手外國介入」。

馬：讓人產生軍國主義復辟聯想

馬英九強調，無論如何，台海情勢必須穩定，尤其在對日抗戰勝利暨台灣光復八十週年的時刻，「日本領導人尤其必須謹言慎行」，他支持台日維持友好關係，「但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境，這絕對不是台灣民眾所樂於見到的。」

馬還說，只有兩岸關係和平穩定，台海局勢才不會動盪，也必然不會發生高市早苗所說的緊張情況，「兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。對日本政府的關心，我們表示歡迎，但對高市早苗適得其反的躁進言行，我們必須表達立場，這才是真正守護台灣民眾的利益。」

馬英九指出，不同於過去日本首相對台海問題的謹慎，高市早苗發表「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海言論，在日本內部即有不同看法，前日本首相石破茂受訪時，就對高市斷言提出警示，認為「不該下定論」，指出歷來日本政府在台海問題上，要更加慎重，而且高市早苗積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。

洪秀柱：台海關妳日本人什麼事

前國民黨主席洪秀柱昨也在臉書發文嗆聲高市早苗，「台海的事，關妳日本人什麼事？」她強調，台灣早不是日本殖民地，並指高市早苗的說法「踩過界」，「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗！」

洪秀柱說，高市早苗公然把台海衝突與日本「存亡危機事態」掛勾，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入，「這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質！」

