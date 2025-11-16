傅黨團大會盼多幫鄭講話 藍委：硬拗沒拜共諜 難辯護

國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思包括前高階共諜吳石等人，引發爭議。（資料照）

國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石一事餘波盪漾，據了解，立法院國民黨團總召傅崐萁上週五特別在黨團大會上幫鄭解釋去馬場町的「來龍去脈」，希望黨籍立委多幫鄭說話。不過，藍委認為，鄭麗文事前和事後都硬拗沒有吳石，他們很難辯護；立委陳玉珍表示，傅也不是說要幫鄭，主要是強調黨要團結。

黨內人士表示，黨內立委本來就有自己的看法與意見，傅崐萁說的大家就參考，這件事本身很多破綻。鄭麗文一開始可以說自己不知道那個團體會祭拜共諜，「可是後來在去之前就知道了嘛」，不是去了以後這個新聞才爆出來，是還沒去之前就爆出來。採訪通知和新聞稿就已寫了有吳石，「吳石是誰妳還去，不能凹說妳不知道啊！」鄭執意要去，就是這個結果，換別的黨主席在這情況下，就不會去。

黨內人士稱，過去黨主席不會參加該活動，鄭麗文可以說這是白色恐怖和解，過去這個團體紀念也沒有特別標榜吳石，「但這次特別紀念吳石，就是因為大陸拍攝『沉默的榮耀』」，吳石從一個大家沒關注的人變成一個被關注的人，所以情況是不一樣的，已被賦予一種政治意涵。

藍委說，此事應該判斷的是，第一點是這個團體對不對，如果鄭麗文不認為不對，第二點就是判斷活動內容，如果鄭也判斷沒有不對，重要的就是第三點，吳石是不是一個可以被追思的對象？這三點判斷都要同意才會去。

有藍委表示，鄭麗文非常清楚知道就是有吳石，後來鄭自己都說吳石是共諜，還否認自己不是祭拜吳石？換言之，連鄭麗文自己都覺得吳石有問題，才會事後否認，可是事後否認顯得蒼白無力，因為這不是到現場鄭麗文才知道有吳石的，而是去之前就鬧開了。

藍委：不如好好經營選區

另有藍委表示，鄭事前和事後都硬拗，讓黨內立委很難去辯護，不如就好好經營自己的選區，關注立法院的事務和個人的質詢，和黨中央保持距離。

