    首頁 > 政治

    學者：中共若統一台灣 鎮壓更甚西藏

    2025/11/16 05:30 記者方瑋立／台北報導
    「雪域論壇-2025尋找共同點西藏國際研討會」在政治大學公企中心舉行，邀請多位專家學者針對達賴喇嘛的轉世制度與藏中未來變局等議題發表看法。（記者陳志曲攝）

    

    達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參昨在「雪域論壇：二〇二五尋找共同點」上表示，如果達賴喇嘛轉世到台灣，中共堅持轉世靈童必須在「中國境內」 產生的謊言，將無法圓謊；台北醫學大學通識中心教授張國城則示警，達賴喇嘛轉世到台灣是否會受中國控制，前提是台灣維持現狀，否則這個多年實質上獨立的國家倘遭中國統一，鎮壓恐將更甚西藏。

    格桑堅：若達賴喇嘛轉世到台灣 中共將無法圓謊

    針對中共堅持轉世靈童必須在中國國內尋找的宣稱，格桑堅參昨說，達賴喇嘛今年七月清楚聲明會繼續轉世，最高認定權機構是噶丹頗章基金會，其提出尖銳假設指出，「如果達賴喇嘛轉世到台灣」，他反問中共，「你要說台灣是國外嗎」？他說，中共宣稱阿魯納恰爾邦是其「固有領土」，那如果轉世到台灣又該怎麼圓謊？ 格桑堅參斷言，中共屆時為了唯一的政治需求所編造的各種說詞，「會打他自己的臉」。

    座談主持人張國城也呼應此觀點，他分析，若達賴喇嘛轉世到台灣，中共將陷入論述矛盾。中共顯然不能說台灣是個自由國家，但也無法承認台灣非中國領土。至於轉世靈童是否會受中國控制，張國城強調， 其前提是台灣仍維持現狀 。

    張國城示警，中共強力鎮壓西藏，是因為西藏過去長期具有一個獨立的政治體制。而台灣過去多年來也都是一個實質上獨立的國家，倘若如果台灣有朝真的被中共統一，那種鎮壓不是單純這麼簡單，也非要求家戶懸掛領導人像所能比擬。他籲，「今天我們理解西藏的過去、支持西藏，其實就是在理解我們自己、支持自己」。

