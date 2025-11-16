無視中國戰狼行徑 胳臂向外彎》學者批藍營 意圖消滅中華民國

中共揚言對立委沈伯洋展開全球抓捕，國內竟出現嘲笑貶低受害者的附和，恐怕未來危機發生時也將成為中共在台協力者。（資料照）

中國近期多個「戰狼」行徑引發美國國務院關切，藍營政治人物包括立法院長韓國瑜忽視我國立委沈伯洋遭中方宣稱「全球通緝」，前總統馬英九等人則怪罪日本首相高市早苗攪動台海情勢。台大政治系副教授陳世民昨受訪指出，這些都是自家人欺負卻「胳臂向外彎」的投降派行徑，都是意圖阻止外國介入台灣安全、消滅中華民國的行為。

美國國務院發聲關切中國片面聲稱沈伯洋涉犯分裂國家犯罪；陳世民昨受訪說，面對中國為「爭一口氣」的制裁及通緝片面做法，國內竟出現嘲笑貶低受害者的附和，恐怕未來危機發生時也將成為中共在台協力者。

陳世民指出，魯比歐過去曾遭中國制裁二次，如今身居要職，近期也陪同美國總統川普會見習近平，如果中國的政治制裁和壓迫真的有效，明年四月川普訪中恐不可能成行。但面對中國的威逼，相信台灣人應該都能認清，誰是仗義執言、誰在為虎作倀。

另針對高市認為，若台海發生武力威脅，日本自衛隊可依發行使集體自衛權，引起中國跳腳，馬英九、洪秀柱等人也群起圍剿高市，批評高市介入「兩岸問題」。

陳世民直言，馬英九等藍營政治人物不但反對我國提升國防預算及自衛能力，在台灣受外人欺負時，還「胳臂向外彎」與中共同一口徑，說穿了就是「投降派」。他質疑，「台灣沒有了，中華民國還會存在嗎？」，這些人的真實意圖，是透過阻止外國協助台灣防衛安全，實質上消滅中華民國。

陳世民說，中國從「斬首論」到官媒撂狠話批評高市，一直到昨天實施實彈射擊，這一連串都是愚蠢戰略決策，「日本老百姓怎麼忍得了這口氣？」。他分析，日本政府雖然迄今仍低調應對，但中國這些「戰狼」行徑實際上已經引起日本民意的強烈反彈，且也正中高市下懷，反而可能導致高市可以維持高人氣的民調，從而獲得並累積推動前首相安倍晉三未竟的「修憲」遺志的民意基礎，一舉讓日本正常國家化，在防衛政策上向前邁進。

