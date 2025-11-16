聲援沈伯洋》美國務院批中 破壞支撐兩岸現狀規範

民進黨立委沈伯洋日前受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（圖由沈伯洋辦公室提供）

中共揚言對立委沈伯洋展開全球抓捕，美國國務院對此深表關切，認為中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範，法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。沈伯洋則表示，這是民主陣營長期關注的議題，除了透過IPAC持續串連國際，未來也會透過非正式外交體系，積極參與國際活動因應威權擴張。

中國國務院台灣事務辦公室去年將沈伯洋列入「台獨頑固份子」名單，重慶市公安局今年十月公告對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪並立案偵查，甚至揚言可利用國際刑警組織「抓捕」沈伯洋。不過，國際刑警組織回應，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。

據中央社報導，美國國務院一位不具名發言人回覆記者提問表示，美國對相關報導深表關切，認為中國的作為威脅言論自由，並逐步破壞數十年來支撐兩岸現狀的各項規範，「我們敦促中國與台灣展開有意義的對話以解決分歧，持續威脅和法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。」

沈伯洋受訪回應說，這是民主陣營長期關注的核心議題，因為在民主國家中，不可能接受獨裁政權以此種方式進行執法，等於將自身的獨裁模式輸出到海外。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）先前已就跨國鎮壓提出相關結論，美國今年也針對該議題舉行聽證會，雖然他因行程衝突無法親自出席，但這顯示國際社會對此議題的高度重視。

沈：參與國際活動 因應威權擴張

談及如何串連國際，沈伯洋指出，除了透過IPAC持續推動之外，他接下來也會出席、參與各式各樣的國際活動，盼透過非正式的外交體系，共同討論未來如何因應中國與俄羅斯的威權擴張，會持續在外交上做這些努力。

