綠委喊話韓國瑜 勿送出財劃法

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

藍白前天聯手再度修正「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰對此表示遺憾並將尋求憲政救濟。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨受訪說，支持政院積極面對，「總統不公告、行政院長卓榮泰不副署也不是不行」，號召民眾一人一通電話打給立法院長韓國瑜，盼勿送出該法案；黨團幹事長鍾佳濱則持保留意見，認為若將憲政操作與單一法案應變掛鉤，恐將憲政體制帶入未知風險。

不公告 不副署？ 綠委看法不一

國民黨團書記長羅智強則指出，台灣現在面臨對等關稅的衝擊，在一一五年中央政府總預算中看不出有任何因應的具體作為，現立法院通過新修正的財劃法，除了合理回歸及調整中央地方財政收支比例，也是給行政院一個重新思考施政方向的機會，退回重編一一五年中央政府總預算，才是正本清源之道。

藍委促政院 退回重編總預算

在國會朝小野大的局勢下，藍白過去一年多聯手推動多項爭議法案，包含國會擴權法案、公職選罷法、財劃法與憲法訴訟法等，無一不在社會掀起反彈。從憲法法庭被迫停擺，到大罷免行動失利，既有制度已無法解決憲政爭議，不少學者、綠營支持者也開始討論、倡議賴卓團隊拒絕副署、公告，視此為防止制度失衡的最後剎車。

對於財劃法修法，陳培瑜說，行政院可先拿出院版財劃法與在野黨溝通，若溝通不成，「總統不公告、行政院長不副署也不是不行」，直言財劃法問題不能再不強硬面對；她也向韓國瑜喊話，「拜託你，不要急著把這個法案送出立法院」，可以選擇當一次守門員，讓立法院自己收拾自己的爛攤子，不要把問題推給全國人民。

鍾佳濱說，藍白陣營的修法過程猶如兒戲，不僅未修正先前版本存在的地基性錯誤，更是一種「想到哪、修到哪」的投機式立法。他認為，院版財劃法應儘速送入立院審查，並將此議題與民眾切身痛點連結，唯有選民意識到自身權益受損，才會形成壓力，迫使將在明年競選的地方首長，向其所屬政黨的立委施壓，從根本上牽制這種不負責任的立法行為。

但對總統不公告、院長不副署的做法，鍾則持保留態度，他說，憲政體制的運作極其複雜且敏感，任何改變都可能引發深遠的連鎖反應，若輕易地將重大憲政操作與單一法案應變掛鉤，恐將憲政體制帶入未知風險，「民主政治的前提是假設政黨輪替為常態，法律的穩定性必須在攻守易位後依然公平，這才是體制的核心價值。」

