藍白聯手 已掏空國庫破兆元

藍白掏空中央政府經費作為

再度強修「財劃法」 明年度總預算恐舉債5638億元

藍白前天再度強修「財劃法」，行政院估算，如按修正條文編列預算，明年度總預算舉債恐達五六三八億元，高達十七・一％，已超出「公債法」上限十五％。而藍白過去一年多來，已掏空國庫破兆元，下月還要強行通過停砍年改相關法案，如依照藍白修法通過，政府十年須再增加撥補公教退撫基金六三九〇億元。

請繼續往下閱讀...

若停砍年金 十年還要補6390億

藍白掌握國會多數後，不斷以立法權架空行政權，癱瘓民進黨政府施政。立法院去年十二月廿日通過財劃法修正案，地方已從中央多分走四一六五億元，中央為此已經舉債二九九二億元，藍白前天再度修法，增訂中央對地方計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值，各地方一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算核列數。為此中央必須再舉債二六四六億元，行政院長卓榮泰已表示，將會尋求憲政救濟。

而國民黨團提出停止公教年改的相關修法，包括退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整，相關修法十一月六日已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期後，十二月就能三讀闖關。

根據銓敘部報告，若要使公、教人員退撫基金維持在原來二〇四九年及二〇四五年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分十年撥補方案估算，政府總計要撥補公教退撫基金六三九〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

事實上，為穩固軍公教選票，藍營今年已陸續修正「警察人員人事條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」及「軍人待遇條例」，其中「警察人員人事條例」修法，警消海巡等退休所得替代率提高至八十％，根據銓敘部估算，已退警消未來五十年增加約一〇四四億餘元支出，新退警消增加二〇七三億餘元，平均每年增加支出六十二億元。

行政院四月才為國軍大幅加薪，國民黨團竟又加碼，修正「軍人待遇條例」，志願役加給每個月增加三萬元，每年中央政府總預算大增至少二九〇億元；「國軍退除役官兵輔導條例」恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費，每年約增加五一〇五萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法