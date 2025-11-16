藍白強修財劃法 明年要舉債2646億補助地方 超過公債法上限 政院：不會執行

藍白掏空中央政府經費作為

藍白再度強修「財劃法」，要求中央給地方的一般性與計畫性補助款不能變更，政院人士昨表示，如按新修正條文，明年要再舉債二六四六億元支應，已超過「公債法」上限，院長卓榮泰已表示將尋求憲政救濟，因此行政院不會執行。至於卓揆是否不副署？他則表示，「這是政治決定，恐要高層決策」。

政院人士指出，明年總預算為多釋出四一六五億元給地方，已舉債二九九二億元，現在又要求明年也要維持目前補助地方的總額五四五五億元，為此中央必須再舉債二六四六億元，總共舉債五六三八億元，舉債占歲出比高達十七‧一％，已超過「公債法」上限十五％。

違法的預算案要如何送出？

知情人士也說，行政院從未送出過舉債超過上限的總預算案，「違法的預算案要如何送出」？如果照修法編列，必須年年舉債，中央的錢被掏空，「如何因應必須成長的國防經費？攸關千萬名勞工的勞保基金未來怎麼撥補？」

分配公式錯誤條文 竟沒處理

政院版「財劃法」修正草案廿日將在院會通過後，送立院審查，是否太慢送出，以致來不及在前天併案審查？他表示，立院前天臨時排案，「事先真的不知道」，立院召開朝野協商後，就在院會表決通過，通過的版本竟沒有處理分配公式錯誤的條文。

藍白版本已三讀，行政院版是否無法在立院審查？政院人士說，無法臆測在野的態度，不過，政院版必須完備，即便無法付委，也要向社會大眾說明。政院版全面調整垂直與水平分配，且保障統籌分配稅款及一般性補助款「只增不減」，將工業人口、農地等列入指標，拉近城鄉差距。

