為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白強修財劃法 明年要舉債2646億補助地方 超過公債法上限 政院：不會執行

    2025/11/16 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    藍白掏空中央政府經費作為

    藍白掏空中央政府經費作為

    藍白再度強修「財劃法」，要求中央給地方的一般性與計畫性補助款不能變更，政院人士昨表示，如按新修正條文，明年要再舉債二六四六億元支應，已超過「公債法」上限，院長卓榮泰已表示將尋求憲政救濟，因此行政院不會執行。至於卓揆是否不副署？他則表示，「這是政治決定，恐要高層決策」。

    政院人士指出，明年總預算為多釋出四一六五億元給地方，已舉債二九九二億元，現在又要求明年也要維持目前補助地方的總額五四五五億元，為此中央必須再舉債二六四六億元，總共舉債五六三八億元，舉債占歲出比高達十七‧一％，已超過「公債法」上限十五％。

    違法的預算案要如何送出？

    知情人士也說，行政院從未送出過舉債超過上限的總預算案，「違法的預算案要如何送出」？如果照修法編列，必須年年舉債，中央的錢被掏空，「如何因應必須成長的國防經費？攸關千萬名勞工的勞保基金未來怎麼撥補？」

    分配公式錯誤條文 竟沒處理

    政院版「財劃法」修正草案廿日將在院會通過後，送立院審查，是否太慢送出，以致來不及在前天併案審查？他表示，立院前天臨時排案，「事先真的不知道」，立院召開朝野協商後，就在院會表決通過，通過的版本竟沒有處理分配公式錯誤的條文。

    藍白版本已三讀，行政院版是否無法在立院審查？政院人士說，無法臆測在野的態度，不過，政院版必須完備，即便無法付委，也要向社會大眾說明。政院版全面調整垂直與水平分配，且保障統籌分配稅款及一般性補助款「只增不減」，將工業人口、農地等列入指標，拉近城鄉差距。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播