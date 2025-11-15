彰縣下屆議員 民進黨將提名24席

明年彰化縣議員選舉，民進黨現任共有十七席，彰化縣黨部執委會最近拍板通過，各選區合計將提名廿四席，全縣十個選區都有布局，縣黨部主委楊富鈞說，這份提名席次將送交中執會核備，若登記人數超過提名席次，就會啟動初選。

縣黨部︰盼小雞先就定位

他強調，縣議員提名時程刻意比縣長提名更早，是希望「小雞」（縣議員參選人）先進入戰鬥狀態，等「母雞」縣長參選人確定後，母雞帶小雞力拚彰化重返執政。

本屆五十四席縣議員，下屆（明年）新增一席山地原住民，彰化區減一席、員林區增一席，共計五十五席，這次預計提名廿四席，未達總席次半數。楊富鈞說，沒有超額提名，但席次不能少於現任，才有成長空間。

各區提名與現任議員席次如下：

第一選區（彰化區）提名五席（包一席女性），現任五席；第二選區（鹿港區）提名三席，現任二席；第三選區（和美區）提名三席，現任三席；第四選區（員林區）提名三席，現任一席；第五選區（溪湖區）提名二席，現任一席。

第六選區（田中區）提名二席，現任二席；第七選區（北斗區）提名二席，現任一席；第八選區（二林區）提名二席，現任二席；第九、十選區（平地原住民與山地原住民）各提名一席，現任〇席。

