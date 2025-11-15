彰化縣長提名 綠4搶1 藍恐3人較勁

民進黨陳素月、黃秀芳、林世賢、邱建富表態 近日將協調

明年彰化縣長選舉，藍綠提名人選仍未定，民進黨有四人表態，國民黨目前兩人表態，再加上被外界點名、但本人始終未鬆口的立委謝衣鳯，藍營可能出現三搶一局面，若協調不成將由民調決定。

請繼續往下閱讀...

民進黨有意參選下屆縣長人選，有立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富；中央黨部選舉對策委員會原本安排本月十二日，在黨中央舉行首次「類初選」前的協調會議，因鳳凰颱風取消，預計近日再開。

陳素月今天成立競辦

上述四人繼邱建富、黃秀芳成立競選辦公室後，陳素月今（十五）日上午十點將在員林服務處成立「競選縣長辦公室」，她強調邀請跨黨派各界人士參加，包含前農業部長陳吉仲、前縣長魏明谷與縣議員、鄉鎮長等人，宣布爭取提名。

林世賢明成立彰化隊

明（十六）日下午兩點，林世賢將在彰化市旭光西路舉辦彰化隊成立大會，他強調，這不是個人造勢，而是跨黨派、跨越領域、不分區域，要讓政治回歸產業經濟，讓彰化再次繁榮的活動。

柯呈枋、洪榮章爭取提名

國民黨部分，有前彰化副縣長柯呈枋（現任縣府參議）、彰化工策會總幹事洪榮章（前副縣長）兩人表態爭取縣長提名，柯呈枋近期在臉書抱怨，有人刻意操作民調，甚至把他排除在外；洪榮章的競選看板則大量出現於街頭。外界則點名謝衣鳯，但她始終沒有鬆口。

謝衣鳯被點名 仍未鬆口

最近臉書有一個在五年前成立、原名「謝衣鳯鐵粉後援會」的社團，把名稱改成「謝衣鳯二〇二六彰化縣長後援會」，政壇視為探風向。不過，國民黨彰化縣黨部強調不知情；謝衣鳯則不予回應，她指這個臉書後援會，不是她的服務處成立。

