中國外交官嗆斬首高市 陸委會：恫嚇友台言行

不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。（法新社檔案照）

不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。陸委會副主委沈有忠昨表示，國際社會對兩岸議題及台海重要性的關注持續升高，但中共對國際呼籲卻視而不見，並對他國友台言行進行恫嚇。

沈有忠︰中共無意與我民選政府對話

在中方嚴正交涉後，日本政府昨仍堅稱相關表述「符合日本政府立場」，無意收回，強調依法行政、符合國際法。中國國台辦發言人陳斌華稱，「日方如不立即糾正錯誤，收回惡劣言論，必須承擔由此引發的一切後果。如其膽敢武力介入『台灣問題』，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎。」

沈有忠昨受邀出席中華民國國際關係學會舉辦的「重商主義重返國際政治：關稅、戰爭、AI與大國競爭」國際學術研討會。

沈有忠在致詞時指出，國際社會對兩岸議題及台海重要性的關注持續升高，但中共對國際呼籲卻視而不見，並對他國友台言行進行恫嚇。例如高市早苗的挺台言論，被中方外交官激烈言詞威脅。副總統蕭美琴日前赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會發表專題演說，中共就抹黑此一組織為「反華份子小集團」，顯示中共根本無意與我民選政府對話。

沈有忠指出，兩岸議題與國際關係連動，中共所謂的「九二共識」也是在「一中原則」之下，不僅據以分化台灣，也被中共利用為對國際社會宣傳「台海問題是內政」的工具，呼籲社會各界客觀思考兩岸局勢，堅守我國國家主權安全及民主價值。

