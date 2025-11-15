為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨副主席張榮恭見上海市委書記、國台辦主任

    2025/11/15 05:30 記者施曉光、鍾麗華／台北報導
    國民黨副主席張榮恭（左）昨晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（國民黨提供）

    國民黨副主席張榮恭（左）昨晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（國民黨提供）

    新任國民黨副主席張榮恭昨赴中國上海與國台辦主任宋濤會面。張榮恭說，國民黨在新的領導班子組成之後，會繼續推動兩岸和平和交流。

    宋濤重申，只要堅持「九二共識」，台海就會和平穩定，兩岸關係就能改善。他也提到日本首相高市早苗日前涉台問題的發言，稱「如果日本當局膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊」，「一切外部勢力企圖打台灣牌，干涉中國內部事務，十四億中國人絕不答應」，並稱有信心、有能力粉碎台獨分裂和外部勢力干涉。

    張：台灣人都姓中國姓

    張榮恭說，「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人也應該是堂堂正正的中國人」。如果兩岸人民能夠共同推進兩岸關係和平發展，那就不勞國際人士的關心，反而會獲得全球的肯定。

    此外，張榮恭昨在中國上海興國賓館，會見上海市委書記陳吉寧。國民黨指出，雙方對於在「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，加強兩黨政治互信、推動滬台交流合作，以及促進在滬台商台胞生活福祉與權益保障等方面有高度交集，特別是對於推動黨際交流和青年交流，尤其有共識。

    國民黨指出，訪團行程共計三日，分別訪問廈門、上海、昆山等城市，除了張榮恭，還有大陸事務部主任張雅屏、青年部主任李昶志等人。

    國民黨副主席張榮恭（左）昨在中國上海興國賓館，會見上海市委書記陳吉寧（右）。（國民黨提供）

    國民黨副主席張榮恭（左）昨在中國上海興國賓館，會見上海市委書記陳吉寧（右）。（國民黨提供）

    熱門推播