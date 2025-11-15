學者：習近平下屬 正重演「九子奪嫡」

學者分析，中共總書記習近平同時面臨「強勢跟焦慮並存」的矛盾，底下小派系鬥爭暗潮洶湧，導致決策風險同步提升。圖為今年十月中共四中全會。（美聯社檔案照）

新台灣國策智庫昨舉辦「從集中領導到集體防衛」座談會。學者會中指出，中共解放軍的清洗行動，至少會持續到明年五中全會，此舉確立中共總書記習近平權力已達「定於一尊」的極限。不過，學者分析，習同時面臨「強勢跟焦慮並存」的矛盾，底下小派系鬥爭暗潮洶湧，導致決策風險同步提升。

小派系鬥爭暗潮洶湧 決策風險提升

淡江大學外交系中國大陸研究所教授洪耀南分析，過去習近平的領導是「三角形」，習在頂點領導下屬；現在的「集體防衛」則是「圓形」，習近平在中心，周圍的人必須共同鞏固這個核心。習近平雖沒有實質派系，但政治局委員下面的「小派系林立」，為競爭在廿一大卡位，鬥爭會越來越激烈。

開南大學副校長陳文甲呼應，習近平個人集權更加極端，滿朝「習家軍」，導致決策風險大幅上升。因為大家都只會唯命是從、說好聽話，反腐也成為權力清洗工具，造成黨內決裂。他並指出，中國經濟正因內需、出口、外資「三頭馬車」失控而衰退；兩岸也因中國對台武力威脅加劇陷入「安全困境」，導致危機螺旋式上升。

中央警察大學國境學系教授王智盛亦贊同小派系鬥爭的觀點，他形容習近平權力穩固，尤其習又崇拜清帝康熙，而他下面的人鬥爭正在重演「九子奪嫡」戲碼。

國防大學中共軍事事務研究所所長荊元宙說，四中全會清洗了許多習的親信，他質疑習近平與核心圈已「完全沒有信賴關係」，習是靠「恐怖統治」在確保權力。

台北海洋科技大學教授吳瑟致也認為習近平權力「穩而不固」，其中關鍵在於習需要有人幫他分擔壓力與責任，否則所有矛頭都將指向他。

