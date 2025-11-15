藍委公布民調 57％贊成增加國防預算

國民黨立委牛煦庭（中）昨公佈委託TVBS做的最新民調結果，增加國防預算部分有57%贊成，35%不贊成強化國防。（記者陳志曲攝）

賴政府將在年底前提出國防特別預算，國民黨立委牛煦庭昨公佈最新國政民調，針對增加國防預算部分，有五十七％民眾贊成、卅五％不贊成、九％沒意見。牛表示，此結果顯示台灣社會大眾普遍贊成政府稍微增加國防預算。此外，也有四十八％的民眾對於中國網軍、假訊息對台進行資訊戰感到嚴重。

民進黨籲國民黨傾聽民意 鄭麗文勿再反對

針對增加國防預算部分，五十七％贊成、卅五％不贊成；在兩岸關係在維持現狀之下，會不會擔心中國為了統一而發動戰爭？卅八％擔心、五十六％不擔心；中國對台進行「資訊戰」的嚴重性，四十八％認為情形嚴重，卅二％認為不嚴重；許多人認為美國總統川普可能會為了與中國合作出賣台灣，四十五％擔心、四十六％不擔心。

本次民調為牛煦庭於十月廿三日委託TVBS，十月卅一日開始電訪、十一月十日完成，全國樣本數共一〇七四份，抽樣方式為手機、市話各半，在百分之九十五信心水準下，誤差為正負百分之三。

民進黨立委吳思瑤表示，若考量機構效應，支持國防的比例會更高。顯見面對中共侵略威脅，支持國家強化國防投資是跨黨派的絕大多數民意，國民黨應傾聽民意、起義來歸。

民進黨發言人戴瑋姍也質疑，國民黨主席鄭麗文是否仍反對強化國防？如何面對明確支持守護台灣的年輕人？

