為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委公布民調 57％贊成增加國防預算

    2025/11/15 05:30 記者劉宛琳、陳政宇／台北報導
    國民黨立委牛煦庭（中）昨公佈委託TVBS做的最新民調結果，增加國防預算部分有57%贊成，35%不贊成強化國防。（記者陳志曲攝）

    國民黨立委牛煦庭（中）昨公佈委託TVBS做的最新民調結果，增加國防預算部分有57%贊成，35%不贊成強化國防。（記者陳志曲攝）

    賴政府將在年底前提出國防特別預算，國民黨立委牛煦庭昨公佈最新國政民調，針對增加國防預算部分，有五十七％民眾贊成、卅五％不贊成、九％沒意見。牛表示，此結果顯示台灣社會大眾普遍贊成政府稍微增加國防預算。此外，也有四十八％的民眾對於中國網軍、假訊息對台進行資訊戰感到嚴重。

    民進黨籲國民黨傾聽民意 鄭麗文勿再反對

    針對增加國防預算部分，五十七％贊成、卅五％不贊成；在兩岸關係在維持現狀之下，會不會擔心中國為了統一而發動戰爭？卅八％擔心、五十六％不擔心；中國對台進行「資訊戰」的嚴重性，四十八％認為情形嚴重，卅二％認為不嚴重；許多人認為美國總統川普可能會為了與中國合作出賣台灣，四十五％擔心、四十六％不擔心。

    本次民調為牛煦庭於十月廿三日委託TVBS，十月卅一日開始電訪、十一月十日完成，全國樣本數共一〇七四份，抽樣方式為手機、市話各半，在百分之九十五信心水準下，誤差為正負百分之三。

    民進黨立委吳思瑤表示，若考量機構效應，支持國防的比例會更高。顯見面對中共侵略威脅，支持國家強化國防投資是跨黨派的絕大多數民意，國民黨應傾聽民意、起義來歸。

    民進黨發言人戴瑋姍也質疑，國民黨主席鄭麗文是否仍反對強化國防？如何面對明確支持守護台灣的年輕人？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播