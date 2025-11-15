民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 逕付二讀交協商

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤昨表示，世界各國對於中國跨境鎮壓、違反人權的作為，以國會聯合聲明的方式譴責，這是世界的現在進行式。（記者陳志曲攝）

籲藍白表態 勿遇中國就噤若寒蟬

中共點名對立委沈伯洋展開全球抓捕，立法院民進黨團昨提案建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，藍白兩黨團原反對列入議程，經過協調，立法院通過逕付二讀，交付黨團協商。民進黨表示，中國的跨國鎮壓不只針對立委，而是針對二三〇〇萬台灣人民，守護主權與民主沒有模糊空間，藍白兩黨應該清楚表態，而非一遇到中國就噤若寒蟬。

民進黨團所提決議案共有三項訴求。一、針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民之跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責。二、中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，亦無權對我國人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利。三、為保障我國人民的基本權利與人身安全，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全之粗暴行為，以確保民主社會不受跨國鎮壓之威脅。

吳思瑤：今天沈伯洋 明天任何人

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，世界各國對於中國跨境鎮壓、違反人權的作為，以國會聯合聲明的方式譴責，這是世界的現在進行式。「今天沈伯洋，明天任何人」，希望台灣國會不要自外於國際民主國家的浪潮，不能夠繼續無動於衷，該決議案，全台灣、甚至世界都在看，呼籲勿噤聲自身權益。

