    沈伯洋：韓國瑜「生病要吃藥」說 很不適當

    2025/11/15 05:30 記者李文馨、陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋昨表示，立法院長韓國瑜若要廢除「境外敵對勢力」，應循立法程序，且韓對民進黨的台獨黨綱也有所誤解。（記者李文馨攝）

    強調「台獨」是由中國定義 「中國說你是台獨就是台獨」

    中共揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓則反嗆「自己生病，要別人吃藥」，並建議賴廢除台獨綱領、撤回「敵對勢力」說。沈昨天表示，韓的回應不是很適當、太誇張，若要廢除境外敵對勢力，應循立法程序，且韓對民進黨的台獨黨綱也有所誤解。

    批韓噴政治口水 應和他國恐嚇國民

    沈伯洋十二日不畏中共壓力前往德國參加國會聽證會，返台後昨在立法院受訪表示，韓國瑜作為立法院的大家長，這個回應很不適當，且韓對民進黨的台獨黨綱有所誤解，民進黨現在的重點是台灣前途決議文，即台灣的未來由二三〇〇萬人決定，況且「台獨」兩字是由中國定義，「中國說你是台獨就是台獨」。

    對於韓國瑜要賴撤回中國為境外敵對勢力，沈伯洋說，這是立法院制定「刑法」和「反滲透法」的規定，韓若對此有意見，可促請國民黨立法院黨團提案修法，「你要廢掉，應該遵循正常的立法程序」，怎麼可能把這個當作政治口水，然後應和別的國家對國民恐嚇？

    沈伯洋也說，人權工作者李明哲因為在微信上寫了一篇「中國如何走向民主」的文章，結果被中國用「顛覆國家政權罪」判刑，當時李的政治立場應該與他不同，但他在國際聲援搶救李明哲。沈強調，台灣國家利益一定擺在第一位，政黨、個人想法都在國家之後，「只要有人恐嚇台灣國民，本來就應該要跟他站在一起，韓國瑜這樣的態度令人訝異。」

    沈伯洋提到，有沒有勇氣是個人的事情，面對中共實實在在的恐嚇，每個人都會有自己的選擇，但身為政治人物是另一回事。有政治人物笑著跟著一起恐嚇，有人急著表態說台灣是中國的，韓國瑜說總統生病要吃藥，甚至說中國不是境外敵對勢力，「要搞笑就不要站出來！」

