川普2.0首度軍售 學者：具體行動打破疑美論

美國政府昨公布川普總統第二任期首波對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等非標準零附件。圖為漢翔公司F-16維修棚廠。（資料照）

台灣持續展現自衛決心 更能鞏固盟友協防意願

美國政府昨公布川普總統第二任期首波對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等非標準零附件。學者強調，美對台軍售以具體行動打破「疑美論」，且對台待遇已從過往包裹式審查轉為「隨到隨審」，基本上已接近準盟國待遇，凸顯台灣持續展現自衛決心，可更加鞏固台美安全合作及盟友協防意願。

蘇紫雲：台灣軍購「隨到隨審」 近準盟國待遇

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨指出，川普二．〇首度對台軍售具有三大意義。首先，在安全合作方面，台灣軍售從以往的包裹式審查走向「隨到隨審」，基本上已接近「準盟國」待遇。

其次，就雙邊合作而言，蘇紫雲認為此舉是「以具體行動打破疑美論」。日前有許多不正確傳言聲稱川普總統會將台灣作為談判籌碼，但從川普近期在「川習會」前接連表示「台灣就是台灣」、「非常尊重台灣」到此次軍售，疑美論已不攻自破。

蘇紫雲分析，此次軍售象徵協助台灣應處中國「灰色襲擾」，並具體強化台灣戰機妥善率。他說，零附件軍售案展現了美國與台灣安全合作的「持續性」，從川普對台軍售到台灣強化國防預算，「會形成正面的良性循環」。

對於國內近日傳出質疑國防預算聲浪，蘇反駁，「自衛能力越強、潛在盟國協防意願就越高」。他強調國防預算「必要」，符合「備戰才能止戰」觀念。面對少子化，持續採購軍備「以火力取代部分兵力」，正是彌補防衛能力人數不足的方法。

舒孝煌：我對美軍購特別預算清單 更加關鍵

中共政軍與作戰概念研究所學者舒孝煌則指出，此次軍售由美方戰備庫存轉移，是台美雙方溝通的成果，會讓交貨時間加速。但他也認同，更關鍵的項目可能仍存在於我國尚未提出的「對美軍購特別預算」清單中。

舒強調，我國近期接裝的新式裝備如海馬斯多管火箭系統、M1A2T戰車等，都需要接裝「磨合期」，甚至將改變作戰單位的作戰樣貌。至於未來的採購清單，他建議我方必須向美方說明當前困境並考慮「未來性」，以應對未來十年、廿年中共裝備提升的挑戰。

舒提醒，有些看似不起眼的小東西，如「戰場管理系統」等建構共同作戰圖像的系統，是現代化裝備能夠發揮戰力加成的最關鍵項目，重要性並不亞於儎台本身。

