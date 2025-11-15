為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    是否願協助八炯、閩南狼 蔣萬安︰這是中央的責任

    2025/11/15 05:30 記者孫唯容／台北報導

    議員問「若您是蔣總統」 是否伸援手 蔣：政府應第一時間交涉

    民進黨立委沈伯洋日前遭中國發布全球抓捕令引關注，中國福建省泉州市公安局也以涉嫌「煽動分裂國家罪」，對台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告，昨台北市長蔣萬安到議會進行專案報告，議員徐立信也關心該事件，詢問蔣萬安「若您是蔣總統」，有機會跟中國溝通，是否會伸出援手？蔣萬安回應，任何國人發生該狀況，政府都應於第一時間進行相關交涉與關心。

    被問甩鍋給立法院長嗎？ 蔣︰政府應關心

    徐立信表示，立委沈伯洋遭中國發佈紅色追緝令，泉州市公安局也對台灣網紅八炯、閩南狼發布懸賞通告，而八炯、閩南狼曾言希望蔣萬安要跟祖父蔣經國學習，不要跟中共談判，想請教市長「若您是蔣總統」，有機會跟中國溝通，是否願意不計前嫌，幫助八炯、閩南狼嗎？蔣萬安回應，任何國人發生該狀況，政府都應第一時間進行相關交涉與關心。

    徐立信再問，面對中國的法律戰，未來的蔣總統是否會不計前嫌，來拯救八炯、閩南狼嗎？蔣萬安說，政府的責任就該確保國人的安全，任何國人遇到這樣的狀況，政府都應去關心、了解進行交涉。徐立信也提出質疑，「所以不會甩鍋給立法院長嗎？」蔣萬安秒答，這就是中央政府的責任，他認為應該第一時間進行交涉。

    沈伯洋選北市長是最強對手？ 蔣︰專注市政

    隨後話鋒一轉，徐立信詢問「如果民進黨政府提名沈伯洋參選北市，他是否認為是最強對手？」蔣萬安面露尷尬微笑，並強調「今天是市政專案報告，離選舉還有很長一段時間，目前團隊都是專注市政方面全力的推動。」

