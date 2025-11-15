為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普第二任 首度軍售台灣 3.3億美元戰機零件、備件等

    2025/11/15 05:30 編譯管淑平、記者方瑋立、蘇永耀／綜合報導
    美國川普總統第二任期首度對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等非標準零附件。圖為漢翔公司F-16維修棚廠。（資料照）

    美國川普總統第二任期首度對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等非標準零附件。圖為漢翔公司F-16維修棚廠。（資料照）

    美國戰爭部（國防部）十三日表示，美國已批准一批價值可能達三億三〇〇〇萬美元的對台軍售，內容包括戰機零件、備件和維修支援等，是美國總統川普第二任上任以來首次對台軍售。

    美方：協助維護區域政治穩定

    美國國防安全合作署發出的一份聲明指出，國務院已經批准台灣請求購買「F-16、C-130和自製防禦戰機 （IDF）的非制式零組件、備件與維修零件、耗材及配件，以及維修與返還支援、美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務，和其他相關後勤與計畫支援部分」。

    聲明說，「這項擬議軍售符合美國法律和政策」，有助於提高接收方的安全，並且協助維護區域政治穩定、軍事平衡和經濟進展，「不會改變該區域基本軍事平衡」。

    這是美國自二〇二四年十二月拜登政府任內最後一次對台軍售以來的首宗新案，距離川普與中國國家主席習近平的南韓會晤僅兩週。中國對此項軍售案表達「強烈不滿，堅決反對」，中國外交部發言人林劍表示，美國此舉嚴重違背一個中國原則和中美三聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

    國防部：軍售案有助鞏固空防

    我國外交部昨已收到美國政府正式通知，部長林佳龍誠摯感謝美國行政部門與國會跨黨派的支持。國防部說，此軍售案有助於我國鞏固空防，同時強化防衛韌性。

    總統府昨指出，我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播