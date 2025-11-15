花縣府撤銷中配村長解職處分 內政部：地方無另行解釋空間

今年8月1日被解職的中國籍富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議富里鄉公所撤銷原處分。（資料照）

中國籍配偶鄧萬華二〇二二年當選花蓮富里鄉學田村長，因沒有放棄中國籍，今年八月一日被富里鄉公所解職。鄧向花蓮縣政府提出訴願，日前縣府訴願委員會開會後，決議「撤銷原處分」。內政部表示，解職處分於法有據，地方政府並無另行解釋的空間，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。

內政部今年初查核確認全國有五名村里長具中華人民共和國國籍，因此去函要求鄉鎮市公所依照「國籍法」第廿條予以解職，鄧萬華成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧隨後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願審議委員會上月廿九日審議後，決議撤銷原處分。

富里鄉長江東成說，昨收到縣府公文，將研議撤銷處分是否合理適當，如認為有疑義會再向行政法院提出訴訟，如無疑義則會恢復其村長職務。

內政部表示，國籍法已明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日一年內完成放棄並提出佐證資料，否則各該公所即應依國籍法規定解職，「地方政府應依法律及中央主管機關的解釋辦理，並無地方另行解釋的空間」。

陸委會昨也表示，國人擔任民選公職以及國籍法的解釋與適用，涉及對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，陸委會充分尊重並支持內政部的立場。

鄧萬華嫁到台灣廿八年，她不滿被解職，八月曾投書媒體表示，自己親自致電重慶公安機關，得到的回應是：「你們台灣的國籍我們不承認，何來放棄之說？」「不是我不願提供，而是根本辦不到。」

