民進黨初選登記截止 高雄四搶一

民進黨布局二〇二六年地方選戰，初選領表登記於昨天截止。高雄市長提名上演「四搶一」，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等人激戰；台南市長由立委陳亭妃及林俊憲捉對廝殺；嘉義縣長則是立委蔡易餘及嘉義縣議員黃榮利再度交鋒。

台南、嘉縣都是捉對廝殺

民進黨上月底完成首波縣市長提名，包括台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純。

對於執政任期將於明年屆滿的高雄市、台南市與嘉義縣，民進黨啟動初選程序，昨登記截止。據統計，嘉義縣長共計蔡易餘、黃榮利等兩人登記，台南市長為林俊憲、陳亭妃兩人登記，高雄市長則有邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑四人登記。

民進黨規劃，十九日召開中常會審查候選人資格，溝通協調至十二月十六日前截止；若協調未果，將由中央黨部辦理民意調查決定提名人選。預計十二月廿二日至明年一月四日舉行政見會，明年一月十二日至十七日執行初選民調，一月廿一日中執會公布提名名單。

至於其他徵召區，民進黨選對會五日拍板，建議提名立委蘇巧慧角逐新北市長。雲林縣有望由立委劉建國再披戰袍；苗栗縣以縣議員陳品安呼聲高；南投縣擬協調衛福部次長林靜儀上陣。

台北市方面，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，立委王世堅、吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌、行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇等人都被點名。桃園市則有總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政次黃世杰等人被討論。有選對會成員提醒，北、桃是二〇二六重中之重，必須由大咖投入帶動整體選情，政務官也要有擔當為黨征戰。

此外，彰化縣堪稱一級戰區，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富皆表態競逐。據了解，選對會規劃採「類初選」方式處理，由黨部進行內參民調．原訂十二日召開首場協調會議，但因鳳凰颱風攪局而延期。

