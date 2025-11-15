被問沈伯洋案 盧：專心市政

「閩南狼」陳柏源遭恐嚇斬殺，盧秀燕喊譴責暴力。（記者蘇孟娟攝）

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查、全球通緝，中國福建省泉州市公安局又對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，台中市議會昨天總質詢，市長盧秀燕被問及兩件「紅色通緝」案反應大不同，針對沈伯洋案，盧僅說「專心市政」；至於陳柏源因是台中市民，盧秀燕則說，譴責任何型態暴力，在台中鬧事絕不寬貸。

台中市議員李天生說，台灣的立委竟被中國全球通緝，中國作法野蠻，想知道有意爭大位的盧秀燕看法，畢竟要爭大位者應為國人自由安全受保障講話；但盧對沈伯洋案僅回應，「專心市政」。

請繼續往下閱讀...

議員周永鴻對此痛斥，盧市長面對「紅色通緝」只會講專心市政，但陳柏源是台中人，盧竟還在講「專心市政」、有沒有搞錯？盧回應，若談的是市民，她就會回答，她譴責任何型態暴力，已交代警局了解處理，在台中有任何鬧事及暴力事件，絕不寬貸。

議員江肇國也指出，陳柏源住北屯區、沈伯洋的母親生前住太平，兩人其實都是她的市民，因為公安發佈追緝令，引發斬殺恐怖言論，要求盧秀燕適時對中國喊話。

盧面對江肇國一再追問，僅重覆說，「我是台中市長，在我任內不允許挑釁暴力，市民受到威脅，一定嚴格偵辦，絕不寬貸」；江痛批挑釁者是中國，「盧市長遇到中國，一句話不敢吭」。

