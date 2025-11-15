為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    網友揚言台中斬殺閩南狼 中市警：帳號來自境外研判是中國人

    2025/11/15 05:30 記者蘇孟娟、許國楨、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導
    遭到中共懸賞通緝，陳柏源昨到台中市警五分局「自首」，並提告中國央視、泉州公安及網路上的恐嚇者。（民眾提供）

    遭到中共懸賞通緝，陳柏源昨到台中市警五分局「自首」，並提告中國央視、泉州公安及網路上的恐嚇者。（民眾提供）

    中國福建省泉州市公安局十三日對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）以涉嫌「煽動分裂國家罪」發布懸賞通告；結果竟有歹徒在社群平台徵求「斬殺陳柏源的選手」，更邀約十四日在台中市展開行動，引發輿論譁然。台中市警局指出，已查是出自境外帳號，因貼文大量用簡體字，研判帳號申請人是中國人，報請台中地檢署指揮偵辦。

    陳柏源被中國公安發佈懸賞通告後，十三日就傳出有歹徒在Threads徵求斬殺陳柏源的選手，「行動代號：慕雪」，發邀約十三日先在台中市祥和街會合，成立「斬殺行動處」；十四日在天祥街展開行動，該名揚言斬殺陳柏源的歹徒，還留有「本人懸賞一百萬，斬殺沈伯洋獎勵十萬元，斬殺賴清德+蔡英文九十萬元」的文章。

    台中市警局刑事警察大隊長紀延熹指出，經檢視該留言帳號是境外門號所申請，相關留言自今年七月廿五日開始活躍，內容用語大量使用簡體字，研判該帳號是中國人士。台中市警局長吳敬田則指出，掌握該訊息後即向社群網路公司申請該帳號進一步資訊，報請台中地檢署指揮偵辦，絕不允許以恐嚇言論危害社會秩序，請民眾切勿以身試法。

    閩南狼到警局「自首」 提告泉州公安

    閩南狼昨天到離家不遠的天祥街查看，並到台中市警五分局「自首」，他也正式向中國央視、泉州公安及網路上的恐嚇者提告。對於中共懸賞通緝，並引發歹徒下「斬殺帖」，陳柏源說，不知中共是傻還是如何，此舉讓更多人反感。他也強調，自己是饒舌歌手要捍衛自由，哪裡有錯就批評。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播