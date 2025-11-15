網友揚言台中斬殺閩南狼 中市警：帳號來自境外研判是中國人

遭到中共懸賞通緝，陳柏源昨到台中市警五分局「自首」，並提告中國央視、泉州公安及網路上的恐嚇者。（民眾提供）

中國福建省泉州市公安局十三日對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）以涉嫌「煽動分裂國家罪」發布懸賞通告；結果竟有歹徒在社群平台徵求「斬殺陳柏源的選手」，更邀約十四日在台中市展開行動，引發輿論譁然。台中市警局指出，已查是出自境外帳號，因貼文大量用簡體字，研判帳號申請人是中國人，報請台中地檢署指揮偵辦。

陳柏源被中國公安發佈懸賞通告後，十三日就傳出有歹徒在Threads徵求斬殺陳柏源的選手，「行動代號：慕雪」，發邀約十三日先在台中市祥和街會合，成立「斬殺行動處」；十四日在天祥街展開行動，該名揚言斬殺陳柏源的歹徒，還留有「本人懸賞一百萬，斬殺沈伯洋獎勵十萬元，斬殺賴清德+蔡英文九十萬元」的文章。

台中市警局刑事警察大隊長紀延熹指出，經檢視該留言帳號是境外門號所申請，相關留言自今年七月廿五日開始活躍，內容用語大量使用簡體字，研判該帳號是中國人士。台中市警局長吳敬田則指出，掌握該訊息後即向社群網路公司申請該帳號進一步資訊，報請台中地檢署指揮偵辦，絕不允許以恐嚇言論危害社會秩序，請民眾切勿以身試法。

閩南狼到警局「自首」 提告泉州公安

閩南狼昨天到離家不遠的天祥街查看，並到台中市警五分局「自首」，他也正式向中國央視、泉州公安及網路上的恐嚇者提告。對於中共懸賞通緝，並引發歹徒下「斬殺帖」，陳柏源說，不知中共是傻還是如何，此舉讓更多人反感。他也強調，自己是饒舌歌手要捍衛自由，哪裡有錯就批評。

