    首頁 > 政治

    遺憾在野黨再次修惡財劃法》 卓批危害施政穩定

    2025/11/15 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    藍白陣營再度聯手三讀通過「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰在臉書表示，非常遺憾，立法院在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，行政院將會尋求憲政救濟。（資料照）

    藍白陣營再度聯手三讀通過「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰在臉書表示，非常遺憾，立法院在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，行政院將會尋求憲政救濟。（資料照）

    藍白陣營昨再度聯手三讀通過「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰在臉書表示，非常遺憾，立法院在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，行政院將會尋求憲政救濟。

    卓揆表示，明年度中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，立法院昨天三讀通過的「財劃法」修正案卻要求適用明年度總預算，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。

    實務上窒礙難行

    將尋求憲政救濟

    卓揆指出，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出四一六五億元給地方，修正案要求維持補助規模，以今年補助總額五四五五億計算，中央必須再舉債二六四六億元，將超過公債法舉債上限，破壞財政紀律。

    卓揆說，明年度預計推動的福國利民政策，包括四年一千億元治水計畫、長照三．〇、〇至六歲國家養、生育給付每胎補到十萬元等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為財劃法修正案掏空中央政府，難以執行。

    削弱中央災害應變能力

    卓揆強調，近期丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是由中央第一時間協助並且負擔復原重建費用，財劃法再次削弱中央政府財政能力，等同削弱災害應變的能力。​

    卓揆說，去年底立法院倉促修法，已鑄成法條公式錯誤、城鄉差距加大、錢權分配不合理等諸多問題，如今既有錯誤未解決，卻再次修惡，使中央施政面臨危機、再擴大城鄉不公，行政院將會在憲政體制中尋求救濟。

    卓榮泰表示，行政院版本的財劃法將送立院審議，行政院版是能讓國民生活品質更提升、錢權分配更合理、城鄉分配更公平、地方自治更強化的版本，籲請立法院理性討論，懸崖勒馬。

