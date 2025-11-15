立院三讀》藍白再修財劃法 明年中央對地方補助款不得少於今年

立法院14日處理財劃法修正草案，三讀通過後立法院長韓國瑜敲錘。（記者塗建榮攝）

政院因應今年度中央政府總預算遭刪減，被要求自行調整刪減數六三六億元，因而統刪對地方的一般性補助款廿五％，後經追加預算補足。為避免行政院逕自刪減地方政府的一般性補助款，立法院國民黨團與民眾黨團昨聯手以五十九票贊成、五十票反對，三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年；計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

計畫型補助款

不低於過去十年平均值

民進黨團幹事長鍾佳濱對此批評，這次修法看似保障每一個縣市應獲配的額度，但是整個預算規模在成長，會造成中央沒辦法將財政較豐腴縣市的一般性補助，轉移到更多偏遠地區，看起來是保障了地方，事實上是傷害相對較弱的縣市。

鍾佳濱表示，去年修法後，地方政府從中央政府多拿了四一六五億元，照理說地方應該依事權劃分，自行負擔原來接受中央政府一般型、計畫型補助所需的額度。現在卻造成多者恆多、貧者亦貧，繼續獨厚雙北等財政較優的縣市。國眾兩黨一意孤行，未來地方政府將於後年度陸續嚐到惡果，希望到時候國眾不要後悔莫及、又要來倉促修法。

藍白立委主導下，立法院去年十二月廿日通過財劃法修正案，財政部依新版財劃法公式計算，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款達八八四〇億元，較今年度分配數四六七五億元增加四一六五億元。行政院曾多次說明，該版財劃法有三項無法解決的問題，一，公式錯誤，導致統籌分配稅款至今有三四五億元無法完全分配。二，事權未隨錢調整，導致錢到地方、事還在中央；三，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平現象，讓富者越富、城鄉差距更大。

國民黨團上會期再度提案修正財劃法，明訂「中央政府一一四年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於一一三年八月卅日核列一一四年度一般性補助款之金額」，以及「計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。該案八月廿九日於院會逕付二讀，立法院長韓國瑜昨召集協商無法達成共識，裁示送院會處理，最後以五十九票贊成、五十票反對，三讀修正通過。

