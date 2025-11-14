中國懸賞八炯、閩南狼「犯罪證據」 陸委會：製造台灣社會對立

中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（圖擷取自網路）

中共揚言「全球通緝」民進黨立委沈伯洋後，昨再發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」，開價最高人民幣廿五萬元懸賞。陸委會痛批，中共目的是激化中國內部民族主義，對台是要擾亂社會民心，製造台灣社會對立。

梁文傑籲國人 心中勿有中共「小警總」

中國福建省泉州市公安局昨在官網發出懸賞通告，稱本名溫子渝的「八炯」與本名陳柏源的「閩南狼」長期發布傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，涉嫌煽動分裂國家罪。凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，將視情給予五萬至廿五萬元人民幣（約新台幣廿一萬至一〇九萬元）獎勵。

懸賞通告發布後，中國國台辦發言人陳斌華宣稱，中國公安機關發佈公告懸賞，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉，正當必要。

中共官媒央視旗下新媒體「日月譚天」也披露八炯團隊三名成員個資，稱中國警方已掌握八炯「攝徒映像工作室」地址等細節，未對這些成員通緝是希望給予「迷途知返、改過自新」機會。

對此，「八炯」溫子渝發文大酸說，「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」；閩南狼則說，「我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事」。

陸委會發言人梁文傑批評，這顯然是一系列動作，先從沈伯洋，然後是八炯、閩南狼，中共目的是要激化中國內部民族主義，對台是要擾亂社會民心。所謂「廣徵線索」，只是做做樣子，因為搞台獨這種罪行，在中共來看是不需要證據，「懸賞」只是在製造台灣社會對立及矛盾。

梁文傑強調，面對這種狀況，最重要的還是，不要被中共這些做法，讓自己心中有一個「小警總」，要堅持自由民主的制度。

