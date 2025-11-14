梁文傑：中共是境外敵對勢力 無需爭論

陸委會發言人梁文傑昨表示，中共就是境外敵對勢力，「無需爭論」。（記者陳鈺馥攝）

民進黨立委沈伯洋遭中共發布全球紅色通緝令，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援，韓卻反嗆賴應撤回中國為境外敵對勢力的說法。陸委會發言人梁文傑昨批評，就是境外敵對勢力「無需爭論」，呼籲中華民國國會拿出態度來。

韓籲賴撤回 陸委會駁斥

梁文傑昨在陸委會例行記者會表示，境外敵對勢力是寫在「刑法」、「反滲透法」、「國安法」、「通訊監察法」，辦共諜案件時，是把它所效力的政治實體或國家當作境外敵對勢力處理。這無關乎賴總統對於中共是不是境外敵對勢力的定義，因為法律實務就是這樣運作，要不然為何會有共諜這個詞？這部分不需要爭論。

請繼續往下閱讀...

梁文傑也舉例，二〇二一年英國國會五名下議院議員和二名上議院議員，因批評新疆人權問題被中共制裁，當時英國下議院議長立刻召集全院會議做出決議，禁止中國駐英大使進入英國國會，這才是一個議長應該有的態度。

梁文傑批評，中共企圖很清楚，從對香港的處理方式，剛開始是針對較激進「港獨份子」，後來擴大到民主派人士，後來把所有民主派政黨全部解散，慢慢地連建制派政黨，可能也要拋棄了，中共是一步一步來的。

「在中共政權之下，不要以為誰可以倖免！」梁文傑說，面對一個極權政權，如果你以為它針對的只是別人，然後覺得保持沉默OK，人家就會步步進逼，希望立法院做為中華民國國會能夠拿出一個態度來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法