    藍推立院兩岸小組 綠：韓國瑜應先譴責中共跨境鎮壓

    2025/11/14 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，希望韓國瑜正視中共的跨境鎮壓、長臂管轄，只要言論不被中共接受，不分什麼政黨、官員或人民，都會受到中共制裁。（記者廖振輝攝）

    中共揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，國民黨團主張立法院應成立「兩岸事務因應對策小組」。民進黨團昨天強調，立法院長韓國瑜必須先率領朝野立委，公開聲明譴責中共的跨境鎮壓，方能進一步討論設立兩岸小組，否則恐凌駕憲政份際、侵犯總統的兩岸權限。

    兩岸小組恐侵犯總統兩岸權限

    中國以涉「分裂國家罪」對沈伯洋立案調查，總統賴清德呼籲韓國瑜維護國會尊嚴、率領跨黨派立委聲援。不過，韓以「自己生病，讓別人吃藥」為喻，認為民進黨應廢除台獨黨綱、撤回中國大陸為境外敵對勢力；國民黨團也倡議，立法院可成立兩岸事務因應對策小組，藉此實質與對岸交涉、解決問題。

    對此，民進黨團幹事長鍾佳濱昨受訪反批，希望韓國瑜正視中共的跨境鎮壓、長臂管轄，只要言論不被中共接受，不分什麼政黨、官員或人民，都會受到中共制裁。

    「有病要看醫生吃藥，重點是感冒病毒不要四處傳播！」鍾佳濱直言，只要中共未撤離瞄準台灣的飛彈，未停止機艦騷擾，外面的流行病毒就會持續傳染，呼籲全台灣人民須戴好防護國安的口罩，抵抗中國病毒的侵入；而韓國瑜應該率先示範，如何抵抗境外病毒對我國安的侵擾。

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則質疑，若立法院不敢譴責中國跨境鎮壓沈伯洋，另設兩岸小組何用？沒有聲援受迫害者的國會聲明之前，就不該成立國會兩岸小組。韓國瑜為了與國民黨主席鄭麗文互別苗頭，國民黨團硬要在國會搞一個兩岸小組，證明中共「愛國者治台」起效用，這個帶有政治前提、涉及政黨或個人利益的小組，已喪失正當性。

    吳思瑤提醒，立法院設立任何小組的作用，必然是監督行政部門的決策與執行，而非取而代之、越俎代庖，更不能凌駕憲政份際，侵犯總統的兩岸權限。國民黨人不演了，急著為自己搭台，搶著向中國表忠。

