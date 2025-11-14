參訪柏林圍牆 蔡英文：台德團結守護民主防線

正在德國訪問的前總統蔡英文，昨參訪柏林圍牆，並聽取導覽人員解說。（圖取自蔡英文臉書）

正在德國訪問的前總統蔡英文，也到著名的柏林圍牆參觀，蔡英文昨在臉書發文表示，台灣與德國都曾走過國內威權的統治，現在一樣面對境外威權，唯有更深的連結、更強的團結，才能守護我們的民主防線，確保經濟發展的繁榮，並呼應我國立委沈伯洋近日所言：「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down」。

讓台灣經驗 成為推動世界前進力量

「用反省的態度回望過去，用謹慎的態度面對未來。」蔡英文表示，當她站在昔日的柏林圍牆時，內心是充滿感觸，當她走進「恐怖地形圖博物館」，看到過去納粹的文獻，心情更是沉重。

請繼續往下閱讀...

蔡英文說，柏林圍牆倒塌的時候，台灣還不是一個具有真實意義的民主國家，但是台灣的前總統卅六年後，能在柏林發表公開演說、前往德國國會，是因為台灣已經是一個百分之百的民主國家，在威權國家的威脅下，我們也證明了自由與民主的可貴與效率。

蔡英文指出，台灣與德國都曾走過國內威權的統治，現在一樣面對境外另一個威權的競爭，唯有更深的連結、更強的團結，才能守護我們的民主防線，確保經濟發展的繁榮。在歷史面前，我們都是微小的存在，但在歷史面前，唯有謙卑與勇氣，才能讓我們做出正確而明智的選擇，讓台灣的經驗，成為推動世界前進的力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法