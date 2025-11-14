聲援沈伯洋 蕭美琴：台灣人絕不退縮

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯「分裂國家罪」、揚言展開「全球抓捕」，仍無所畏懼前往德國聯邦議院出席聽證會。（圖擷取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）

黃捷：中共「長臂管轄」是威權假象 無法越過民主疆界

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯「分裂國家罪」、揚言展開「全球抓捕」，仍無所畏懼前往德國聯邦議院出席聽證會。副總統蕭美琴昨聲援說，謝謝沈伯洋不畏中國威脅，展現一棒接一棒走向世界的決心，當一個台灣人很辛苦，但我們不會退縮、不會沈默，相信會有更多國際夥伴，在正道上與台灣並肩同行。

蕭美琴表示，沈伯洋不畏中國威脅，以台灣立委的身分前往德國出席聽證會，展現台灣即使國際處境艱難，仍一棒接一棒走向世界的決心。台灣人正直、勇敢，願意為世界貢獻良善的力量，我們不會退縮、不會沉默，會大聲捍衛民主自由，讓世界聽見台灣的聲音，相信會有更多國際夥伴，於正道上與台灣並肩同行。

民進黨立委黃捷也聲援沈伯洋，肯定他在德國國會為台灣民主作證。黃捷表示，沈伯洋以行動正面對抗中共「全球抓捕」的威脅，展現極大的勇氣與信念；他的行動也再次證明，中共所謂的「長臂管轄」只是威權假象，無法越過民主與法治的疆界。「每一位台灣人，都不該被威脅。」

林楚茵批韓只講風涼話 無視北京欺壓

民進黨立委林楚茵則說，我國立委遭中國恣意欺壓，是對台灣主權與國會的侮辱，結果身為立法院長的韓國瑜，不思維護國會尊嚴，只會講風涼話「自己生病還叫別人吃藥！」韓事不關己只有一個可能，他從來不認為自己是中華民國的國會議長，看著中共欺壓沈伯洋說風涼話，是因為自家人是中國共產黨！

「如果要說吃藥，國民黨才該好好吃『補腦藥』！」林楚茵指出，民進黨早就提醒中國介選嚴重，國民黨也是拼命講風涼話，結果選個黨主席就出來哭喊「中國介入」！韓國瑜與國民黨別等到痛了才想要服藥，中共的跨境鎮壓一直都存在，人人都可能是沈伯洋，還是國民黨們早就效法共諜吳石的精神？

黃帝穎指中國通緝沈 國際法上無意義

律師黃帝穎也表示，沈伯洋用行動打臉中國片面宣稱的全球通緝，更打臉韓國瑜要求賴清德總統「撤回中國是境外敵對勢力」的舔共立場。

黃帝穎指出，中國片面通緝沈伯洋，全球民主國家根本不理會中國的政治通緝，民主各國不論有無與中國簽訂「司法互助協議」，依據各國國內的「民主憲法」及國際人權兩公約，均無法向獨裁中國引渡政治犯，中國宣稱通緝沈伯洋，在國際法上毫無意義。

