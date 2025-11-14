為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    G7外長重申反對武力改變現狀 賴總統：維護台海和平是國際共識

    2025/11/14 05:30 記者陳昀、黃靖媗／台北報導
    七大工業國集團（G7）外長十二日發表聯合聲明，重申台海和平重要性，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。（法新社）

    七大工業國集團（G7）外長十二日發表聯合聲明，重申台海和平重要性，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。（法新社）

    林佳龍：持續與民主夥伴合作 確保區域穩定與繁榮

    七大工業國集團（G7）外長發表聯合聲明，重申台海和平重要性，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。總統賴清德昨表示，G7外長第四度重申立場，顯示維護台海和平已是國際共識，感謝友盟夥伴長期在國際場合為台灣發聲，展現對區域和平的重視與支持，台灣將持續與國際夥伴深化連結，成為穩定而可靠的力量。

    蕭、蔡相繼訪歐 賴：傳達台灣與世界同行決心

    G7外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間十二日在加拿大尼加拉舉行G7外長會議，並於會後發表聯合聲明，重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，G7鼓勵以建設性對話和平解決兩岸事務，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。

    賴清德昨對此表達感謝，並提及副總統蕭美琴、前總統蔡英文近期相繼前往歐洲，向國際分享台灣的民主故事，傳達台灣與世界同行的決心，國際社會對台灣的重視，一再證明我們是值得信賴、負責任的夥伴。

    賴清德說，台灣熱愛和平，也有意願、有能力，為國際社會做出更多有意義的貢獻，面對世界變局，我們會一棒接一棒，以自信、務實、堅定的步伐，與國際夥伴深化連結，讓台灣繼續成為穩定而可靠的力量。

    外交部長林佳龍也表示，G7外長今年第四度重申支持台海和平穩定的立場，顯示維護台海現狀已經是國際共識。外交部歡迎友盟夥伴持續在國際場合表達對台海和平穩定的重視及支持，台灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，也將持續推動「總合外交」，向國際社會展現台灣參與國際多邊合作的貢獻。

    IPAC關切台海現狀 林：與歐洲民主密切相關

    另外，對於「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於年度峰會針對台海維持現狀發表宣言。林佳龍表示，歐洲與台灣不只有民主、自由、人權、法治等共同價值，在俄烏戰爭發生後，歐洲也瞭解是中國在俄羅斯背後撐腰，台海和平穩定與歐洲民主發展密切相關。

    林佳龍表示，可以看到更多國家的軍艦行使自由航行權經過台灣海峽，G7等高峰會或外長會議近期通過的聲明，也都將台海的和平穩定納入共同聲明，代表台灣並不孤單，台灣是世界捍衛民主、自由、人權國際秩序時，不可或缺的夥伴。

